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Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:43

Türk boylarının günlük yaşamlarını ilk kez göreceksiniz! Fotoğraflar bir asır sonra ortaya çıktı...

Eski Türk boylarından günümüze, konar-göçer yaşamları nedeniyle kalıcı bir eser kalmadı. Eski Türkler hakkındaki birçok bilgiyi yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Onların günlük yaşamlarını, aktivitelerini, hayatlarını ve daha birçok özelliklerini hep onlara komşu yabancılardan okuduk. Tam bir asır sonra ise ilk kez Sibirya'dan Kırım'a geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının fotoğrafları ortaya çıktı. Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor. İşte o görüntüler...

Türk boylarının günlük yaşamlarını ilk kez göreceksiniz! Fotoğraflar bir asır sonra ortaya çıktı...

Türk boylarının günlük yaşamlarına dair ipuçları veren ilk fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda ortaya çıktı.

Türk boylarının günlük yaşamlarını ilk kez göreceksiniz! Fotoğraflar bir asır sonra ortaya çıktı...

Başkanlıkta özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.

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Türk boylarının günlük yaşamlarını ilk kez göreceksiniz! Fotoğraflar bir asır sonra ortaya çıktı...

Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar, Kumuklar, Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar ve Kazan Tatarları gibi Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor.

Türk boylarının günlük yaşamlarını ilk kez göreceksiniz! Fotoğraflar bir asır sonra ortaya çıktı...

İşte bir asır sonra ortaya çıkan o fotoğraflar...

Türk boylarının günlük yaşamlarını ilk kez göreceksiniz! Fotoğraflar bir asır sonra ortaya çıktı...
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