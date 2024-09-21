Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
10:43
Türk boylarının günlük yaşamlarını ilk kez göreceksiniz! Fotoğraflar bir asır sonra ortaya çıktı...
Eski Türk boylarından günümüze, konar-göçer yaşamları nedeniyle kalıcı bir eser kalmadı. Eski Türkler hakkındaki birçok bilgiyi yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Onların günlük yaşamlarını, aktivitelerini, hayatlarını ve daha birçok özelliklerini hep onlara komşu yabancılardan okuduk. Tam bir asır sonra ise ilk kez Sibirya'dan Kırım'a geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının fotoğrafları ortaya çıktı. Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor. İşte o görüntüler...