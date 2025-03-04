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Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
07:17
Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi
300 milyon lira serveti olan işadamı Orhan Karaca'nın öz babası olduğunu, şoförlük yaptığı otobüse binip "Babana selam söyle" diyen vatandaştan öğrenen Cihan Yıldırım, açtığı babalık davasını 6 yıl sonra Yargıtay kararıyla kazandı.