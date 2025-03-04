Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA İTİRAF ETTİ

Büyük bir şok geçiren Cihan, mesai bitiminde eve gidip, yaşadıklarını annesi Suzan Yıldırım'a anlattı. Suzan Yıldırım akrabaların huzurunda gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti. Cihan, 6 yaşında iken trafik kazasında ölen babası Yaşar'ı gerçek babası olarak biliyordu. Her yıl bayramlarda mezarını ziyaret ettiği kişinin, gerçek babası olmadığını öğrendi. 1987'de adliyede çalışan Suzan Yıldırım'ın evliyken iş insanı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden Cihan'ın dünyaya geldiği ve resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusuna kaydettirdiği ortaya çıktı. Bu olayın ardından büyük bir şok ve travma yaşayan Cihan belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.