Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 07:17

Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi

300 milyon lira serveti olan işadamı Orhan Karaca'nın öz babası olduğunu, şoförlük yaptığı otobüse binip "Babana selam söyle" diyen vatandaştan öğrenen Cihan Yıldırım, açtığı babalık davasını 6 yıl sonra Yargıtay kararıyla kazandı.

Ceyhan TORLAK
Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi

Muğla'da 6 yıl önce belediye otobüs şoförlüğü yaparken bir yolcunun "Babana selam söyle, sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin" sözüyle biyolojik babasını yıllar sonra DNA testiyle öğrenen Cihan Yıldırım'ın açtığı babalık davasında Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını onamasının ardından odun ve kömür ticareti yapan iş insanı Orhan Karaca'nın nüfusuna geçirilen Cihan Yıldırım, hem Karaca soyadını aldı hem de 300 milyon liralık servete ortak oldu.

Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi

BABANA SELAM SÖYLE...

Filmlere taş çıkartan olay Muğla'da yaşandı. Evli ve 1 çocuk babası Cihan Yıldırım (36), 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken, bir yolcu kendisine yaklaşıp, "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi

Bir süre şaşkınlık yaşayan Cihan Yıldırım, otobüsü durdurup, kendisine parayı verdikten sonra inen yolcunun peşinden koştu. Adama "Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi. Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek, uzaklaştı.

Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA İTİRAF ETTİ

Büyük bir şok geçiren Cihan, mesai bitiminde eve gidip, yaşadıklarını annesi Suzan Yıldırım'a anlattı. Suzan Yıldırım akrabaların huzurunda gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti. Cihan, 6 yaşında iken trafik kazasında ölen babası Yaşar'ı gerçek babası olarak biliyordu. Her yıl bayramlarda mezarını ziyaret ettiği kişinin, gerçek babası olmadığını öğrendi. 1987'de adliyede çalışan Suzan Yıldırım'ın evliyken iş insanı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden Cihan'ın dünyaya geldiği ve resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusuna kaydettirdiği ortaya çıktı. Bu olayın ardından büyük bir şok ve travma yaşayan Cihan belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.

Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Selamla gelen 300 milyonluk servet: Her şeyi otobüste öğrendi

YARGITAY ONADI

Cihan Yıldırım, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü Avukat Varol Turbay aracılığıyla odun ve kömür ticareti yapan işadamı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında ölen kütük babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı. Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı.