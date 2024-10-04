Türk işadamının yardım çığlığı! Kırım’da büyük tuzak

Halen Kırım'da yaşayan Yusuf Ayyıldız, ''Kırım'da 2014'e kadar her şey güzeldi. Polisle, bürokrasi ile herhangi bir sorunum yoktu. 2014'ten sonra her şey ters yüz oldu. Haraç isteyen çetelerden kurtulabilmek için Ali K ve arkadaşlarıyla tanıştırıldım sonra hayatım cehenneme döndü. Tüm mallarımı ve paramı aldılar. Darp ettiler. Görüntüler olmasına ve sunmamıza rağmen Kırım'daki makamlar bu çeteye bir şey yapmıyor, intiharın eşiğindeyim, bakanlığımızın yardımına ihtiyacım var, dedi.'' Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Türk iş insanı Yusuf Ayyıldız şunları kaydetti: