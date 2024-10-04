Giriş Tarihi: 04.10.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
07:10
Türk işadamının yardım çığlığı! Kırım’da büyük tuzak
Kırım'ın Simferopol şehrinde 15 yıldır ticaretle uğraşan Türk iş insanı Yusuf Ayyıldız, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında haraç talep eden Rus çetelerden kendisini koruyacağı vaadiyle tanıştırıldığı Ali K ve arkadaşları tarafından dolandırıldı. Dükkanları, nakit parası ve 80 adet dairesi ile birlikte tüm malvarlığının evrakta sahtecilik, sahte imza, şantaj ve tehdit ile elinden alındığını söyleyen iş insanı Ayyıldız, 10 milyon dolardan fazla bir kaybının bulunduğunu belirterek Türk Dışişleri Bakanlığından yardım çağrısında bulundu.