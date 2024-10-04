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Giriş Tarihi: 04.10.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 07:10

Türk işadamının yardım çığlığı! Kırım’da büyük tuzak

Kırım'ın Simferopol şehrinde 15 yıldır ticaretle uğraşan Türk iş insanı Yusuf Ayyıldız, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında haraç talep eden Rus çetelerden kendisini koruyacağı vaadiyle tanıştırıldığı Ali K ve arkadaşları tarafından dolandırıldı. Dükkanları, nakit parası ve 80 adet dairesi ile birlikte tüm malvarlığının evrakta sahtecilik, sahte imza, şantaj ve tehdit ile elinden alındığını söyleyen iş insanı Ayyıldız, 10 milyon dolardan fazla bir kaybının bulunduğunu belirterek Türk Dışişleri Bakanlığından yardım çağrısında bulundu.

YUSUF ÖZDEMİR
Türk işadamının yardım çığlığı! Kırım’da büyük tuzak

Halen Kırım'da yaşayan Yusuf Ayyıldız, ''Kırım'da 2014'e kadar her şey güzeldi. Polisle, bürokrasi ile herhangi bir sorunum yoktu. 2014'ten sonra her şey ters yüz oldu. Haraç isteyen çetelerden kurtulabilmek için Ali K ve arkadaşlarıyla tanıştırıldım sonra hayatım cehenneme döndü. Tüm mallarımı ve paramı aldılar. Darp ettiler. Görüntüler olmasına ve sunmamıza rağmen Kırım'daki makamlar bu çeteye bir şey yapmıyor, intiharın eşiğindeyim, bakanlığımızın yardımına ihtiyacım var, dedi.'' Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Türk iş insanı Yusuf Ayyıldız şunları kaydetti:

Türk işadamının yardım çığlığı! Kırım’da büyük tuzak

RUS İLHAKINA KADAR SORUN YOKTU
'İstanbul Zeytinburnu bölgesinde dericilik yapıyordum. 2009'da Simferopol şehrinde 2 büyük deri ve kürk mağazası açmak amacıyla Kırım'a geldim. Rus işgalinin yaşandığı 2014 yılına kadar ticaretime sorunsuz ve sakin bir şekilde devam ediyordum. 2014'e kadar polis ya da bürokrasi ile de bir sorun yaşamadım. Ne zaman Rus işgali oldu, sorunlar başladı.'

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Türk işadamının yardım çığlığı! Kırım’da büyük tuzak

HARAÇ İÇİN TACİZ ETTİLER
'2014 yılında mağazama 3 kişi gidip gelmeye başladı. Bunlar polisten geldiklerini ve mağazamı kontrol etmeye geldiklerini söylediler. Bu böyle birkaç gün devam etti, belgeleri vs. kontrol ettiler ve bu sırada herhangi soruna rastlanmadılar. Ancak gidiş gelişleri sürekli devam etti. Mağaza çalışanları ile müşteriler bunlardan korkmaya başladılar.'

Türk işadamının yardım çığlığı! Kırım’da büyük tuzak

SORUNU ALİ K. ÇÖZER DEDİLER
'Taciz için dükkanıma gelip gidenler sorunu çözmeme yardımcı olacak kişiyi tanımam gerektiğini ima ettiler. Ancak ben böyle birini tanımıyordum. Daha sonra yeğenim geldi ve Simferopol şehrindeki Türkler herhangi sorunla karşılaştıklarında Ali K. isimli birine gittiklerini söyledi. Daha sonra bu kişi ile kafede buluştuk.'

Türk işadamının yardım çığlığı! Kırım’da büyük tuzak

10 BİN DOLAR İSTEDİ VERDİM
'Ali K. sorunlarımın ne olduğunu sordu, mağazadaki adamları anlattım, 15 dakika beklememi söyledi. Geri döndüğünde ona 10 bin dolar ve devamında da her ay 500 dolar vermem gerektiğini, o zaman herhangi bir sorun yaşamayacağımı söyledi. Eğer parayı vermezsem işle ilgili hergün sorun yaşayacağımı söyledi. Ben de mecburen kendisine bu parayı verdim.'

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