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  • Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

Türk Savunma Sanayi tarihi dönemlerini yaşıyor. Yerli ve milli silahlar bir bir ortaya çıkıyor. Suriye'deki harekatlarda da milli silahlarını kullanan Türkiye'nin müdahalelerdeki hızlı ilerleyişi dünya kamuoyu tarafından ilgiyle takip edildi. Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü. Yurt içinde ve dışında güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi Türk savunma sanayisi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşlar oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri, TÜBİTAK SAGE, özel sektör şirketleri, KOBİ'ler ve üniversitelerin birlikte yürüttüğü çalışmalarla hem mevcut ürün ve ekipmanların sürekliliği, bakım ve idamesi sağlandı hem de yeni teknolojiler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunun yanında bir dizi yeni ürünün geliştirilme sürecindeki kritik aşamalar başarıyla geride bırakıldı.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:32
Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde yerli silahlara yönelmesi hem elini güçlendirdi hem de dünyaya Türkiye'nin gücünü göstererek gözdağı verdi. Suriye'de gerçekleştirilen harekatlarda da milli silahlar ön plandaydı.

Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

Türkiye'nin yeni İHA'ları ilk kez uçtu
Hava platformları alanında yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfında Türkiye'yi dünyadaki 4 ülkeden biri arasına sokan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu yaptı.

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Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen ve görev menzili binlerce kilometreye ulaşan ilk Anka-S'ler teslim edildi. Sürü İHA Projesi başlatıldı.

Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi. Yeni teslimatlarla Atak helikopteri sayısı 55'e, İHA sayısı 120'ye ulaştı.

Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

Helikopter projeleri emin adımlarla ilerliyor
Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi başlatıldı. Gökbey helikopterinin ilk sertifikasyon uçuşu yapıldı. Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında, toplamda 109 adet üretilecek T-70 helikopterinin ilki hangardan çıkarıldı. A400M Projesi kapsamında 8 ve 9'uncu uçakların teslimatı tamamlandı.

Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

"Mavi Vatan"ın yeni koruyucuları
Türk savunma sanayisi, deniz platformları alanında aldığı sorumluluklar kapsamında 2019'a önemli başarılar sığdırdı. MİLGEM'in 4'üncü gemisi TCG Kınalıada hizmete girdi ve 5'inci geminin inşasına başlandı. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk denizle buluştu. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Pirireis havuza çekildi, 5'inci denizaltı Seydialireis'in ilk kaynağı yapıldı. Güvenlik güçlerine 8 süratli devriye botu teslim edildi. Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi SSB ile STM, ASELSAN, HAVELSAN, ASFAT İş Ortaklığı arasında imzalandı.

Türk Savunma Sanayi 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetti

Kara kuvvetlerine yeni araçlar
Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında ilk araçlar teslim edildi. Fırat M60T Modernizasyonu kapsamında 169 tankın modernizasyonu tamamlandı. Hafif sınıf insansız kara araçlarında prototipler geliştirildi. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Projesi'nin sözleşmesi SSB ile FNSS arasında imzalandı. Yeni zırhlı kara aracı Vuran, envantere girdi.

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