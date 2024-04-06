Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço’dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

NURİ ALÇO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapan Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul şunları söyledi:

"Sanatçı Nuri Alço 6 Nisan 2024, Cumartesi saat 15.00'te Acıbadem Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagulan (Kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır"