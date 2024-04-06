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Haberler Yaşam Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço'dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 06.04.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 21:16

Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço'dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden Nuri Alço beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Alço'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. "Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço iyi mi?" soruları Başhekimin açıklaması ile yanıt buldu. İşte Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında son gelişmeler...

Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço’dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço'dan korkutan haber geldi.

Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço’dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Bayram tatili için memleketi Eskişehir'e gittiği öğrenilen Nuri Alço evinde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü.

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Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço’dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yapılan ilk muayene sonucu Alço'nun beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço’dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

NURİ ALÇO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapan Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul şunları söyledi:

"Sanatçı Nuri Alço 6 Nisan 2024, Cumartesi saat 15.00'te Acıbadem Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagulan (Kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır"

Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço’dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yoğun bakımda tedaviye alınan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.

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