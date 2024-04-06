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Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço'dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 06.04.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
21:16
Türk sinemasının efsane ismi Nuri Alço'dan korkutan haber: Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden Nuri Alço beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Alço'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. "Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço iyi mi?" soruları Başhekimin açıklaması ile yanıt buldu. İşte Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında son gelişmeler...