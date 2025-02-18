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Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:10
Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!
İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hastanede muhasebeci olduğu öğrenilen H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan H.Y.'nin işine de son verildiği öğrenildi.