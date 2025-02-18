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Haberler Yaşam Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:10

Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hastanede muhasebeci olduğu öğrenilen H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan H.Y.'nin işine de son verildiği öğrenildi.

HUZEYFE ATICI
Emir SOMER
Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapıldığına ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tutmuş, incelemeler sonrası anjiyografi ünitesi mühürlenmişti.

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Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, söz konusu hastanın kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.

Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

Türkiye ameliyathanedeki stent pazarlığını konuşmuştu: Muhasebeci hakkında çarpıcı gelişme!

GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Ayrıca yaşanan olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

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