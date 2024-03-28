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Türkiye bu olayı konuşuyor! Kedi Faruk’u camdan atmıştı: O cani bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
09:57
Türkiye bu olayı konuşuyor! Kedi Faruk’u camdan atmıştı: O cani bakın kim çıktı!
İstanbul'da bir okulda yapılan IELTS sınavı sırasında okulun kedisi Faruk'un öğretmen tarafından camdan atıldığı iddiası, sosyal medyayı salladı. 5. kattan atılan, iki bacağı kırılan ve iç kanama geçiren Faruk'un tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğretmen olduğu iddia edilen caninin okula sınav görevi için gelen Felsefe bölümü öğrencisi Ferhat A. olduğu ortaya çıktı. Cani Ferhat A. gözaltına alındı…