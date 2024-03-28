Türkiye bu olayı konuşuyor! Kedi Faruk’u camdan atmıştı: O cani bakın kim çıktı!

Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti. Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır" paylaşımları üzerine polis ekipleri harekete geçti.