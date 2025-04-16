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Haberler Yaşam Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:26

Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde yasa dışı yumurta artırımı yapıp ABD'deki bir tüp bebek merkezinde satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. SABAH'ın duyurduğu olayda kliniğe olağan dışı denetim yapıldığı, doktorların verdiği ifadeler ve kliniğe para cezası verildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

ARZU KAYA
Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!

İddiaya konu skandal ihbar CIMER'e yapıldı. Bir kadın, Ataşehir'deki kadın kliniğinin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti. İddiaya göre kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi.

Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!

Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar, yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlaraysa olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20- 40 bin lira para teklifi sunuldu.

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Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!

OLAĞAN DIŞI DENETİMDE "İLACI YAZIYORUM AMA ALAKAM YOK" SAVUNMASI

Bu iddianın ardından harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kliniğe olağandışı denetim yaptı. Binada inceleme yapıldı, 6 doktorun faaliyet gösterdiği belirlendi.

Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!

Sadece 2 doktorun iddiaya konu ilacı reçete edebildiğinin belirlenmesi üzerine doktorların savunması alındı. Doktor T.T. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, "Şikayete söz konusu olan illegal yumurta arıtma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım" dedi.

Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!

"KISIRLIK İLACINI REÇETE ETMEDİM"

Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum" dedi.