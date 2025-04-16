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Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
09:26
Türkiye bu skandalı konuşuyor: Kadınların usulsüz yumurta satışında doktor ifadeleri ortaya çıktı!
İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde yasa dışı yumurta artırımı yapıp ABD'deki bir tüp bebek merkezinde satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. SABAH'ın duyurduğu olayda kliniğe olağan dışı denetim yapıldığı, doktorların verdiği ifadeler ve kliniğe para cezası verildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...