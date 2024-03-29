Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!

İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, 27 Mart günü saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürmüş ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.