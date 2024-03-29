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Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
14:48
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!
İstanbul'da, yanan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış şekilde cesedi bulunan 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'ın cinayeti ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında katil zanlısı Batın D.'nin annesi Hasret D. ve bir kişi daha gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli Batın D.'nin ifadesinde maktulün, annesine sarkıntılık yaptığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Soruşturmanın ardından 3 kişi adliyeye gönderildi. Detaylar kan dondurdu...