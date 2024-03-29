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Haberler Yaşam Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 14:48

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!

İstanbul'da, yanan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış şekilde cesedi bulunan 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'ın cinayeti ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında katil zanlısı Batın D.'nin annesi Hasret D. ve bir kişi daha gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli Batın D.'nin ifadesinde maktulün, annesine sarkıntılık yaptığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Soruşturmanın ardından 3 kişi adliyeye gönderildi. Detaylar kan dondurdu...

Yunus Emre KAVAK
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!

İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Merkez Mahallesi'nde, 27 Mart günü saat 10.00 sıralarında hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürmüş ve yapılan incelemelerde bir erkeğe ait ceset bulunmuştu.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!

Elleri arkadan bağlanmış ve bıçakla öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Bayraktar'ın cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

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Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!

ÖNCE KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Olaydan sonra harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!

Yapılan çalışmada, Bayraktar'ın cesedi bulunduğu işyerini işlettiği belirlenen 22 yaşındaki Batın D. , gözaltına alındı.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesine sarkıntılık eden genci varilde yaktı!

Gözaltına alına Batın D'nin alınan ifadesinde, işyerine gelen Mustafa Bayraktar'ın annesine sarkıntılık yaptığını iddia ederek cinayeti bu nedenden işlediğini iddia etti.

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