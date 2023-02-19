TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCELLENDİ - MTA Diri fay hattı sorgulama sayfası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu tıkla-sorgula!

Diri fay haritası MTA ile paylaşıldı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından vatandaşlar evimin altın fay hattı geçiyor mu, oturduğum ev depreme dayanıklı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yenilenmiş diri fay hattı haritası ile deprem tehlikesi bulunan iller ve ilçeler belirlendi. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek faylar harita üzerinde işaretlendi. Yenilenmiş MTA diri fay fattı sorgulama ekranı üzerinden araştırmalar sürüyor. İşte, 2023 Türkiye diri fay hattı haritası…