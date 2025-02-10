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Türkiye en çok sigara içilen 10 ülke arasında: Sigara ciddi bir halk sağlığı sorunu
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
06:25
Türkiye en çok sigara içilen 10 ülke arasında: Sigara ciddi bir halk sağlığı sorunu
Uzmanlar, Türkiye'nin sigara kullanımında 10 yıl aradan sonra DSÖ'nün kara listesine girmesini değerlendirdi. Sigara bağımlılığının bireysel değil ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten uzmanlar, "Sigaraya karşı mücadelede çok daha etkin politikalar geliştirilmeli" diyor.