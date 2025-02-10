Türkiye en çok sigara içilen 10 ülke arasında: Sigara ciddi bir halk sağlığı sorunu

Türkiye'de sigara kullanımının hızla artması ve buna bağlı hastalıkların kamu sağlığını tehdit eder boyuta gelmesi, uzmanları endişelendirmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sigara ile mücadelede desteklenmesi gereken 10 ülke arasında Türkiye'yi de gösterdi. 9 Şubat 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla açıklamada bulunan uzmanlar, 10 yıl aranın ardından kara listeye yeniden giren Türkiye'de sigara bağımlığının sadece bireysel değil ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

YILDA 8 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Yeşilay Bursa Şube Başkanı M. Suat Arvas: Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre Türkiye'nin sigara ile mücadelede geriledi. Verilere göre, dünya genelinde 1.3 milyar insan tütün ürünü kullanıyor ve her yıl 8 milyondan fazla kişi sigaranın yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de sigara, başta solunum yolu hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser olmak üzere birçok hastalığın temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelenin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir zorunluluk olduğunu ortaya koyuyor. Sigarayla mücadelede daha etkin politikalar geliştirmemiz gerekli. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunuyor. Bırakabilirsin mobil uygulamamız, sigarayı bırakmak isteyen kişilere rehberlik ediyor. 2024 yılı itibarıyla 231 bin 300 kişi bu uygulamayı indirerek sigarayı bırakma yolunda önemli adım attı.