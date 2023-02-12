FAY HATTI HARİTASI SORGULA E DEVLET: AFAD Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası milyonlarca vatandaş "evimin altından fay hattı geçiyor mu" "fay hattı sorgulama ekranı" araştırmaları yaparak böyle büyük bir depreme bir daha yakalanmak istemiyor. Türkiye fay haritasına baktığımızda Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları dikkat çekerken, İzmir'deki küçük faylar da tehlikeyi gözle önüne seriyor. E devlet üzerinden Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ekranı vatandaşların hizmetine açıldı. Böylece Türkiye fay haritası bir kez daha gözler önüne serildi.