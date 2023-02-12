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Haberler Yaşam FAY HATTI HARİTASI SORGULA E DEVLET: AFAD Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:00

FAY HATTI HARİTASI SORGULA E DEVLET: AFAD Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası milyonlarca vatandaş "evimin altından fay hattı geçiyor mu" "fay hattı sorgulama ekranı" araştırmaları yaparak böyle büyük bir depreme bir daha yakalanmak istemiyor. Türkiye fay haritasına baktığımızda Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları dikkat çekerken, İzmir'deki küçük faylar da tehlikeyi gözle önüne seriyor. E devlet üzerinden Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ekranı vatandaşların hizmetine açıldı. Böylece Türkiye fay haritası bir kez daha gözler önüne serildi.

FAY HATTI HARİTASI SORGULA E DEVLET: AFAD Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren

Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Türkiye risk haritasına bakıldığında Kuzey ve Doğu Anadolu fay hatları dikkat çekerken, ülkemizde küçüklü büyüklü 300'den fazla fay hattı bulunuyor. İşte Türkiye risk haritası

FAY HATTI HARİTASI SORGULA E DEVLET: AFAD Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

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FAY HATTI HARİTASI SORGULA E DEVLET: AFAD Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

FAY HATTI HARİTASI SORGULA E DEVLET: AFAD Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

FAY HATTI HARİTASI SORGULA E DEVLET: AFAD Türkiye deprem tehlike haritaları sorgulama ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

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