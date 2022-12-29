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Haberler Yaşam Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 10:52

Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!

İzmir'de yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşları tarafından streç filmle sarılarak işkenceye ve tacize uğradı. Türkiye gündemine oturan ve kan donduran olay görüntülerin whatsapp grubunda paylaşılmasıyla ortaya çıktı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nurullah Sak ile Fırat Kocaman'a çocuğun cinsel istismarı suçundan 10'ar yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan da 1 yıl 8'şer ay olmak üzere toplam 11 yıl 8'şer ay hapis cezası verilmişti. Sanıklar cezaya itiraz etmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararını verdi.

Ceyhan TORLAK
Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!

İzmir'de 2019 Kasım ayında Konak'a bağlı Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı'ndaki bir pompa firmasında çalışan ve o dönemde 17 yaşında olan yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşlarının işkencesine maruz kaldı. Türkiye gündemine oturan olayda, Hasobalılar, iş yerinde çalışan Nurullah Sak ile Fırat Kocaman tarafından streç filme sarılarak üzerine su döküldü, yere yatırılıp tekmelendi. Bu sırada hakaretlere de maruz kalan talihsiz genç cinsel istismara da uğradı. İstismar ve işkence yapılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!

Ali Seven isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü watsapp grubunda paylaşıldı. Azad'ın eşi Raziye Hasobalılar videoyu fark edince büyük şok yaşadı. Azad ile eşi Raziye Hasobalılar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!

Sanıklar hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan dava açıldı. 3 ay 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!

ÖZÜR DİLEDİ AMA CEZADAN KAÇAMADI

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında sanık Nurullah Sak savunmasında, "Şakanın bu seviyeye geleceğini düşünmüyordum. Azad'dan özür dilerim.

Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!

Yüklenen suçları işleme kastım yoktur. Beraatime karar verilsin" derken, Fırat Kocaman ise, "Ben şaka yaptım. Daha ileri gittiğini düşünmüyorum. Yüklenen suçları işleme kastım yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.

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