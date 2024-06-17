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Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
11:41
A Milli futbol takımımız 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda rakibi Gürcistan ile karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek. F Grubu'nda puan sıralamasında ilk 2 de yer alan takımlar adını son 16'ya yazdıracak. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Karşılaşmanın ilk mücadelesi gerçekleşiyor. Peki Türkiye –Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte EURO 2024 Türkiye milli maç takvimi