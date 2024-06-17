Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!

A Milli Takımın EURO 2024 kadrosu belli oldu. Maç takvimi belli olan ay-yıldızlı takımın F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan, Çekya gibi takımlar bulunurken maç programı belli oldu. Milli takımımızın maçlarını takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyenler Türkiye-Gürcistan maçı detaylarını araştırmaya başladı. Peki Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?