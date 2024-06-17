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Haberler Yaşam Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:41

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!

A Milli futbol takımımız 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda rakibi Gürcistan ile karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek. F Grubu'nda puan sıralamasında ilk 2 de yer alan takımlar adını son 16'ya yazdıracak. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Karşılaşmanın ilk mücadelesi gerçekleşiyor. Peki Türkiye –Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte EURO 2024 Türkiye milli maç takvimi

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!

A Milli Takımın EURO 2024 kadrosu belli oldu. Maç takvimi belli olan ay-yıldızlı takımın F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan, Çekya gibi takımlar bulunurken maç programı belli oldu. Milli takımımızın maçlarını takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyenler Türkiye-Gürcistan maçı detaylarını araştırmaya başladı. Peki Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak.
Dortmund'da oynanacak karşılaşma 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

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Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye – Gürcistan maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!

EURO 2024 GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna
F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye milli maç tarihleri belli oldu!

EURO 2024 TÜRKİYE FİKSTÜRÜ VE MAÇ PROGRAMI
18 Haziran Salı:
Türkiye-Gürcistan (Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
Türkiye-Portekiz (Dortmund)
26 Haziran Çarşamba:
Çekya-Türkiye (Hamburg)

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