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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
22:12
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları başladı. Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi de belli oldu. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, iki şampiyonluk sonrası hedeflerini Yaz Oyunlarına koydu. İlk maç Hollanda karşısında. Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Kaptan Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Melissa Vargas gibi isimler kadroda yerini aldı. Heyecanı yaşamak isteyen izleyiciler müsabaka bilgilerini kontrol ediyor. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanlarının Olimpiyat maçı hakkına merak edilenler...