Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı

Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın araştırmaları hız kazandı. Paris'te yerini alan Filenin Sultanları Hollanda maçı öncesinde kadro değişiklikleri ile gündeme geldi. Zehra Güneş sakatlığı nedeniyle Beyza Arıcı yerine +1 oyuncu olarak kadroda yer değiştirdi. Paris Olimpiyatları voleybol mücadelesinde C grubunda yer alan milli takım altın madalya için ilk sınavını verecek. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?