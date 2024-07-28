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Haberler Yaşam Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 28.07.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:12

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları başladı. Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi de belli oldu. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, iki şampiyonluk sonrası hedeflerini Yaz Oyunlarına koydu. İlk maç Hollanda karşısında. Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Kaptan Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Melissa Vargas gibi isimler kadroda yerini aldı. Heyecanı yaşamak isteyen izleyiciler müsabaka bilgilerini kontrol ediyor. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanlarının Olimpiyat maçı hakkına merak edilenler...

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı

Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın araştırmaları hız kazandı. Paris'te yerini alan Filenin Sultanları Hollanda maçı öncesinde kadro değişiklikleri ile gündeme geldi. Zehra Güneş sakatlığı nedeniyle Beyza Arıcı yerine +1 oyuncu olarak kadroda yer değiştirdi. Paris Olimpiyatları voleybol mücadelesinde C grubunda yer alan milli takım altın madalya için ilk sınavını verecek. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz günü yapılan açılış töreni sonrası başladı. Filenin Sultanları da C grubunda altın madalya hedefinde.

İlk maçında Hollanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat maçı bilgileri şöyle:

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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda voleybol maçı 29 Temmuz günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Heyecanlı mücadele TRT Spor ekranlarından yayımlanacak.

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını TRT Spor canlı izle ekranında:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maçı canlı yayın ekranı

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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