Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
19:25
Türkiye İzlanda milli maç nerede, hangi stadyumda? Türkiye İzlanda maçı hangi şehirde oynanacak? Milli Takım 2. maçı
Uluslar B Ligi'nde Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında ilk maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar ikinci maçında bugün İzlanda ile mücadele edecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma öncesi "Türkiye İzlanda milli maç nerede oynanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? İşte detaylar...