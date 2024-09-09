Türkiye İzlanda milli maç nerede, hangi stadyumda? Türkiye İzlanda maçı hangi şehirde oynanacak? Milli Takım 2. maçı

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi devam ediyor. Galler'in ardından İzlanda ile kozlarını paylaşacak olan Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar İzlanda'yı İzmir'de misafir edecek. Karşılaşmaya sayılı saatler kala milli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler "Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Türkiye İzlanda milli maçı hakkında merak edilenler...