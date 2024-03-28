Türkiye Karabük Üniversitesi’ni konuşuyor: O kişiler hakkında çarpıcı gelişme!

NE OLMUŞTU?

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli medya araçlarında birçok üniversite ile birlikte Karabük Üniversitesine ilişkin de gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün de açıkladığı üzere şehirde hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artışın yaşanmadığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Ayrıca asayiş açısından da Karabük ili son derece güvenli bir şehirdir. Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu bir şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp, tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur. Karabük Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmaları ile dünyadaki üniversiteler arasında saygın bir konuma yükselmiştir. Öğrencilerimiz de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarıları ile Türkiye ve dünya çapında öne çıkmaktadır" denildi.

