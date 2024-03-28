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Türkiye Karabük Üniversitesi’ni konuşuyor: O kişiler hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
12:38
Türkiye, Karabük Üniversitesi'ni konuşuyor… Karabük Üniversitesi'nde KBÜ), Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel ilişki yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu iddialarını yayılmıştı. Üniversite yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı. Savcılık, sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin soruşturma başlattı. 8 şüpheli yakalandı…