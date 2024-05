Burada önemli olan önceliklendirmek. Su çok hızlı bir şekilde, çığ şeklinde geliyor ve çok az bir su gelmesine rağmen burada sürükleyerek alıp her şeyi götürebiliyor. O yüzden buralar bizim öncelikli yerlerimiz, bir an önce yapmak için de her türlü çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.