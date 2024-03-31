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Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
16:05
Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 81 ilden gelen görüntüler oldukça renkliydi. Kimisi sandığa ikizlerini getirdi. Bazı vatandaşlar evcil hayvanlarıyla oy verdi. Hasta ve engelliler ise sağlık ekiplerinin yardımlarıyla sandığa gidip vatandaşlık görevlerini yerine getirdi