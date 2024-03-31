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Haberler Yaşam Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 16:05

Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 81 ilden gelen görüntüler oldukça renkliydi. Kimisi sandığa ikizlerini getirdi. Bazı vatandaşlar evcil hayvanlarıyla oy verdi. Hasta ve engelliler ise sağlık ekiplerinin yardımlarıyla sandığa gidip vatandaşlık görevlerini yerine getirdi

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Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı. Saat 16.00'da 32 ilde sandıklar kapandı. 49 ilde ise 17.00'a kadar oy verilebilecek.

Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına yöresel kıyafetlerle gitti.

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Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlkokulu'nda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla oylarını kullandı.

Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!

Kırklareli'nde de vatandaşlar okullarda çocuklarıyla oylarını kullandı.

Türkiye sandık başında: Yurdun dört bir yanından seçim manzaraları!

İzmir'de bir vatandaş oyunu ikiz kızlarıyla beraber kullandı.

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