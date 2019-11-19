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Türkiye'nin simgeleri 'nde ‘mor’a boyandı

17 Aralık Dünya Prematüre Farkındalık Günü için simge merkezler mor renk ışıklandırılması sağlandı. 'nde ülkelerin sembol yapıları mor ışıkla aydınlatılarak, erken doğuma dikkat çekiliyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:48
Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

El Bebek Gül Bebek Derneği, prematüre bebeklerin koşullarını iyileştirmek için önemli bir farkındalık projesine imza attı. 17 Kasım Dünya Prematüre Farkındalık Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Galata Kulesi, Süreyya Operası ve İstinye Park gibi birçok anıtsal ve modern yapı mor ışıkla aydınlatıldı. Kurum ve kuruluşların prematüre bebeklere verdiği destek, global arenada tüm dünya ile görsellerle paylaşıldı.

Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

DOĞUMDAN İTİBAREN AİLELERİN YANINDA

Erken doğum ve sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçlayan El Bebek Gül Bebek Derneği, prematüre bebeklerin doğum anından itibaren tüm gelişim süreçleri boyunca ihtiyaçları olan tıbbi bakım ile psikolojik ve gelişimsel destek noktasında çalışmalar yürütüyor.

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Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

Özellikle prematüre ailelerinin yaşadığı travmatik sürecin gerek toplumsal gerekse psikolojik düzeyde sesi olmayı hedefleyen dernek, Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği bir dizi etkinlikle 17 Kasım'da farkındalık oluşmasına büyük katkı sundu.

Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

MİNİKLERLE BULUŞTULAR

Her yıl dünyada yaklaşık 13 milyon, Türkiye'de ise 150 bin prematüre bebek dünyaya geliyor. Prematüre bebeklerle ilgili henüz tam anlamıyla farkındalık oluşmuş değil.

Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

El Bebek Gül Bebek Derneği, 17 Kasım kapsamında 'Prematüre Kahramanlar' etkinlikleriyle prematüre doğan ve zorlu yolculuklarını başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşan miniklerle buluştu. Dernek ayrıca, Hayata Prematüre Başlamak konulu konferanslarıyla da ailelerin farkındalığını artırmayı hedefledi.

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