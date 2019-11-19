Türkiye'nin simgeleri Prematüre Günü'nde ‘mor’a boyandı

El Bebek Gül Bebek Derneği, prematüre bebeklerin koşullarını iyileştirmek için önemli bir farkındalık projesine imza attı. 17 Kasım Dünya Prematüre Farkındalık Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Galata Kulesi, Süreyya Operası ve İstinye Park gibi birçok anıtsal ve modern yapı mor ışıkla aydınlatıldı. Kurum ve kuruluşların prematüre bebeklere verdiği destek, global arenada tüm dünya ile görsellerle paylaşıldı.