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Haberler Yaşam Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 15:22

Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay geçtiğimiz ay Kocaeli Gebze'de meydana geldi. 15 yaşındaki Büşra Kabataş, annesine platonik aşık olan cani tarafından yatağında yakılarak katledildi. Talihsiz genç kızın sevgilisinin yaptığı paylaşım ise izleyenleri kahretti…

Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!

Tarihler 7 Ekim 2022'yi gösterdiğinde Gebze'de kan donduran bir olay yaşandı… Üç katlı bir binanın 2. katındaki dairenin bir odasında yangın çıktı.

Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!

Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri çağrıldı.

Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!

Polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Çelik'e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı'yı gözaltına aldı.

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