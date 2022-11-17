Haberler Yaşam Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!

Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 15:22

Türkiye yakılarak öldürülen Büşra Kabataş’a ağlamıştı: Sevgilisinin paylaşımı yürek dağladı!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay geçtiğimiz ay Kocaeli Gebze'de meydana geldi. 15 yaşındaki Büşra Kabataş, annesine platonik aşık olan cani tarafından yatağında yakılarak katledildi. Talihsiz genç kızın sevgilisinin yaptığı paylaşım ise izleyenleri kahretti…