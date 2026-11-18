10. KOCAELİ: KARTEPE'DE KIŞ KAÇAMAĞI

Kocaeli, özellikle İstanbul ve çevre illere yakınlığıyla kış tatili yapmak isteyenlerin değerlendirdiği şehirlerden biri. Kartepe Kayak Merkezi, kar manzaraları ve kayak pistleriyle kış aylarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kartepe'nin çevresindeki ormanlık alanlar ve Sapanca Gölü manzarası da bölgeyi yalnızca kayak yapmak isteyenler için değil, kısa süreli doğa kaçamakları planlayanlar için de cazip hale getiriyor.