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Türkiye'de kışın en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu! Listede sürpriz yerler var
Giriş Tarihi: 18.11.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 15:40
Türkiye'de kışın en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu! Listede sürpriz yerler var
Kış mevsimiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında bambaşka manzaralar ortaya çıkıyor. Bir yanda karla kaplanan dağlar ve kayak merkezleri, diğer yanda beyaz örtüyle güzelliği değişen tarihi sokaklar, göller ve yaylalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kış tatilini değerlendirmek isteyenler için Türkiye, kayak yapmaktan doğa yürüyüşlerine, termal tatilden kültür gezilerine kadar pek çok farklı seçenek sunuyor.