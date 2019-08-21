Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?
Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?
Coğrafı konumu ve doğasıyla yabancılar için bir cennet niteliğinde olan Türkiye her dönem farklı ülke vatandaşlarından büyük ilgi görüyor. Peki Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde kaç yabancı uyruklu var? İşte bu soruların cevabı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor.
Giriş Tarihi: 21.08.2019
11:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2019
11:24