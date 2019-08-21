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  • Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

Coğrafı konumu ve doğasıyla yabancılar için bir cennet niteliğinde olan her dönem farklı ülke vatandaşlarından büyük ilgi görüyor. Peki Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde kaç yabancı uyruklu var? İşte bu soruların cevabı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 11:24
Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

İstatistik Kurumu (), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. İşte il il Türkiye'deki yabancı sayısı...

Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

Bazı şehirler sizi çok şaşırtabilir. İlk sıradaki şehir ise diğerlerine fark attı...

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Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

Şehir: Bitlis

Yabancı sayısı: 150

Şehir: Tunceli

Yabancı sayısı: 164

Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

Şehir: Bingöl

Yabancı sayısı: 311

Şehir: Hakkari

Yabancı sayısı: 356

Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

Şehir: Ardahan

Yabancı sayısı: 377

Şehir: Muş

Yabancı sayısı: 379

Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

Şehir: Bayburt

Yabancı sayısı: 387

Şehir: Siirt

Yabancı sayısı: 489

Türkiye'de ne kadar yabancı uyruklu yaşıyor? Hangi ilde ne kadar yabancı var?

Şehir: Artvin

Yabancı sayısı: 521

Şehir: Osmaniye

Yabancı sayısı: 550

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