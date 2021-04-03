Türkiye'nin 3 Nisan koronavirüs ölü ve vaka sayısı açıklandı! Sağlık Bakanlığı koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün son durum tablosu!

Nisan ayının başı itibarı ile koronavirüs ile etkin mücadele sürüyor. Türkiye, Kovid-19 karşısında mücadelesini devam ettirirken aşılama çalışmaları da yaş ve risk gruplarına göre yapılıyor. Artan vaka sayısının akabinde, cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Bu doğrultuda, Nisan ayının sonuna kadar koronavirüs son durum tablosu önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyuna açıklanıyor.

TÜRKİYE'DE BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 3 NİSAN 2021

3 Nisan koronavirüs son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Nisan 2021 Cumartesi gününe ilişkin koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinden son dakika duyurulan 3 Nisan koronavirüs son durum tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli oldu.

İşte, 3 Nisan koronavirüsü vaka sayısı son durum tablosu;