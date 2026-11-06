Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

TÜRKİYE GENELİNDE BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 51,1

5 Kasım 2026 tarihli son verilere göre Türkiye'deki içme suyu barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 51,1 olarak kaydedildi. Bir önceki ölçüme göre yaklaşık 0,3 puanlık artış görüldü.

Ancak Türkiye geneli ortalaması kentlerdeki tabloyu tek başına göstermiyor. Bazı illerde doluluk oranları yükselirken bazı illerde önemli düşüşler yaşandı.