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Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 09:52

Türkiye'nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Türkiye genelinde barajlardaki su seviyesi yakından takip edilirken, kasım ayının ilk haftasında iller arasındaki fark dikkat çekti. DSİ verilerine göre Türkiye genelindeki içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 51,1 seviyesinde bulunurken, bazı kentlerde son günlerde artış, bazı kentlerde ise belirgin düşüş yaşandı.

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Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Yağışların barajlara etkisi kentlere göre değişirken, özellikle büyükşehirlerin su kaynaklarındaki son durum dikkat çekiyor. 6 Kasım itibarıyla yayımlanan son ölçümler, iller arasında belirgin farklar bulunduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

TÜRKİYE GENELİNDE BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 51,1

5 Kasım 2026 tarihli son verilere göre Türkiye'deki içme suyu barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 51,1 olarak kaydedildi. Bir önceki ölçüme göre yaklaşık 0,3 puanlık artış görüldü.

Ancak Türkiye geneli ortalaması kentlerdeki tabloyu tek başına göstermiyor. Bazı illerde doluluk oranları yükselirken bazı illerde önemli düşüşler yaşandı.

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Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul'da 6 Kasım itibarıyla İSKİ verilerine göre toplam baraj doluluk oranı yüzde 61,5 seviyesine yükseldi. Bir önceki ölçüme göre artış kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki barajlar arasında da önemli farklılıklar bulunuyor:

Ömerli: %83,11

Darlık: %95,19

Terkos: %50,45

Büyükçekmece: %39,81

Sazlıdere: %40,75

Alibey: %79,68

Elmalı: %80,84

Istrancalar: %98,04

Pabuçdere: %7,4

Kazandere: %11,55

Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

ANKARA'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 26,8

Başkent Ankara'da 5 Kasım tarihli son ölçümde içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 36,19 olarak kaydedildi.

Ankara'daki oran, İstanbul'un oldukça altında bulunuyor ve başkentin su rezervleri açısından tablo yakından takip ediliyor.

Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İZMİR'DE SON DURUM

İzmir'de 5 Kasım itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 48,47 seviyesinde. Son ölçümde önceki güne göre önemli bir değişiklik görülmedi.

Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İzmir barajlarında son durum:

Tahtalı barajı: %53,85

Balçova barajı: %88,11

Ürkmez barajı: %97,55

Gördes barajı: %40,57

Alaçatı kutu aktaş barajı: %71,08

Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

BURSA'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 68,73

Bursa'da BUSKİ tarafından açıklanan 5 Kasım tarihli verilere göre barajların doluluk oranı yüzde 68,73 oldu. Önceki ölçüme göre artış kaydedildi.

Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

HANGİ İLLERDE BARAJLAR YÜKSELDİ?

Kasım ayının ilk günlerinden 5 Kasım'a kadar olan veriler incelendiğinde bazı illerde dikkat çekici artışlar görüldü.

Konya yüzde 46,3'e, Adana yüzde 68,9'a, Gaziantep ise yüzde 53'e yükseldi.

Türkiye’nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

6 KASIM İTİBARIYLA ÖNE ÇIKAN BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul: %61,5 — 5 Kasım

Ankara: %36,19 — 5 Kasım

İzmir: %48,47 — 5 Kasım

Bursa: %68,73 — 5 Kasım

Konya: %46,3 — 3 Kasım

Antalya: %33,9 — 5 Kasım

Mersin: %56,1 — 5 Kasım

Gaziantep: %53,0 — 4 Kasım

Samsun: %85,2 — 5 Kasım

Kocaeli: %72,8 — 4 Kasım

Sakarya: %78,1 — 5 Kasım

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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