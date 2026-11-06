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Türkiye'nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 09:52
Türkiye'nin barajlarında son durum belli oldu! 6 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Türkiye genelinde barajlardaki su seviyesi yakından takip edilirken, kasım ayının ilk haftasında iller arasındaki fark dikkat çekti. DSİ verilerine göre Türkiye genelindeki içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 51,1 seviyesinde bulunurken, bazı kentlerde son günlerde artış, bazı kentlerde ise belirgin düşüş yaşandı.