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Haberler Galeri Yaşam Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...
Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:57 Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 14:01

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ve en küçük illeri yeniden gündeme geldi. Harita üzerinden yapılan karşılaştırmada şehirlerin kapladığı alanlar arasındaki büyük fark dikkat çekerken, bazı illerin listedeki konumu da beklentilerin aksine bir tablo ortaya çıkardı.

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Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

Kimi şehirler geniş yüzölçümleriyle Türkiye haritasında büyük bir alan kaplarken, bazı iller oldukça küçük bir coğrafyada yer alıyor. Türkiye'nin en büyük ve en küçük illeri sıralandığında ortaya çıkan tablo, özellikle nüfusu yüksek olan bazı şehirlerin sıralamadaki yeriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLLER

15. ADANA

13.844 km²

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Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

14. ESKİŞEHİR

13.960 km²

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

13. AFYONKARAHİSAR

14.016 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

12. KAHRAMANMARAŞ

14.520 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

11. BALIKESİR

14.583 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

10. DİYARBAKIR

15.168 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

9. MERSİN

16.010 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

8. KAYSERİ

16.970 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

7. ŞANLIURFA

19.242 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

6. ANTALYA

20.177 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

5. VAN

20.921 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

4. ERZURUM

25.006 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

3. ANKARA

25.632 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

2.SİVAS

28.164 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

1. KONYA

40.838 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK İLLERİ

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

10. RİZE

3.835 km2

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

9. BAYBURT

3.746 km2

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

8. IĞDIR

3.664 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

7. KOCAELİ

3.397 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

6. ZONGULDAK

3.342 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

5. OSMANİYE

3.320 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

4. DÜZCE

2.492 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

3. BARTIN

2.330 km²

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