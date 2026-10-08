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Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...
Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2026 14:01
Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...
Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ve en küçük illeri yeniden gündeme geldi. Harita üzerinden yapılan karşılaştırmada şehirlerin kapladığı alanlar arasındaki büyük fark dikkat çekerken, bazı illerin listedeki konumu da beklentilerin aksine bir tablo ortaya çıkardı.