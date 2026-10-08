Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! İşte Türkiye’nin yüzölçümü sıralaması...

Kimi şehirler geniş yüzölçümleriyle Türkiye haritasında büyük bir alan kaplarken, bazı iller oldukça küçük bir coğrafyada yer alıyor. Türkiye'nin en büyük ve en küçük illeri sıralandığında ortaya çıkan tablo, özellikle nüfusu yüksek olan bazı şehirlerin sıralamadaki yeriyle dikkat çekiyor.