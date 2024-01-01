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Haberler Yaşam Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 19:55

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle "Gençlik, 2022" raporunu yayınladı. Raporda il il en genç ve en yaşlı iller sıralandı. Türkiye'nin en genç ili Doğu Anadolu'da yer alırken en yaşlı ili ise Ege Bölgesi'nde yer aldı. Peki Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri hangileri? İşte il il genç nüfusun toplam nüfusa oranı...

Uğur BİRDAL
Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İstatistiklerle Gençlik" raporunu yayınladı. Rapora göre; Türkiye nüfusunun %15,2'sini genç nüfus oluşturdu.

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

Peki en genç ve en yaşlı şehirler hangileri oldu? İlk sıradaki il herkesi şaşırttı. İşte il il sıralama...

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Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ VE EN YAŞLI ŞEHİRLERİ

81- HAKKARİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 22,0

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

80- ŞIRNAK

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,7

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

79- SİİRT

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,1

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