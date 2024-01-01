Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İstatistiklerle Gençlik" raporunu yayınladı. Rapora göre; Türkiye nüfusunun %15,2'sini genç nüfus oluşturdu.