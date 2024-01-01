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Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
19:55
Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri belli oldu! İlk sıradaki il herkesi şaşırttı
Türkiye'nin en genç ve en yaşlı şehirleri hangileri? sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle "Gençlik, 2022" raporunu yayınladı. Raporda il il en genç ve en yaşlı iller sıralandı. Türkiye'nin en genç ili Doğu Anadolu'da yer alırken en yaşlı ili ise Ege Bölgesi'nde yer aldı. Peki Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri hangileri? İşte il il genç nüfusun toplam nüfusa oranı...