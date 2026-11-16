Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?
Giriş Tarihi: 16.11.2026 17:10

Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı, Türkiye'den listeye giren yükseköğretim kurumları belli oldu. Times Higher Education (THE) 2027 sıralaması, Türk üniversitelerinin küresel akademik rekabetteki yerini gözler önüne serdi. Özellikle vakıf üniversitelerinin elde ettiği dereceler dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması açıklandı. Türkiye'den 124 üniversitenin yer aldığı listede, yükseköğretim kurumlarının uluslararası akademik performansı değerlendirildi. Vakıf üniversitelerinin dünya sıralamasındaki dereceleri de belli oldu.

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

THE 2027 sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi 10 vakıf üniversitesi

THE'nin Türkiye üniversiteleri sıralamasındaki dünya sıralaması bantları dikkate alındığında ilk 10 vakıf üniversitesi şöyle sıralanıyor:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

1. Koç Üniversitesi 326-350

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

2. Sabancı Üniversitesi 376-400

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 651-700

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

4. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 801-1000

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

5. İstinye Üniversitesi 801-1000

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

6. Özyeğin Üniversitesi 801-1000

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

7. Bahçeşehir Üniversitesi 1001-1200

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

8. İstanbul Bilgi Üniversitesi 1801-2000

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

9. İstanbul Okan Üniversitesi 1801-2000

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

10. Üsküdar Üniversitesi 2001+

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

THE üniversiteleri hangi kriterlere göre değerlendiriyor?

Times Higher Education, üniversiteleri beş temel performans alanında değerlendiriyor. Bu alanlar 17 farklı performans göstergesinden oluşuyor.

  • Eğitim: Öğrenme ortamı, akademik itibar ve öğretim koşulları.

  • Araştırma ortamı: Araştırma hacmi, araştırma gelirleri ve akademik itibar.

  • Araştırma kalitesi: Bilimsel çalışmaların atıf etkisi ve araştırma başarısı.

  • Uluslararası görünüm: Uluslararası öğrenci, akademisyen ve ortak araştırma çalışmaları.

  • Sanayi: Üniversitelerin sanayiyle iş birlikleri ve patent gelirleri.

Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?

2027 sıralamasında dünya genelinde 118 ülke ve bölgeden 2 bin 297 üniversite değerlendirildi. Türkiye ise 124 üniversiteyle sıralamada temsil edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA