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Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?
Giriş Tarihi: 16.11.2026 17:10
Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversiteleri belli oldu! Dünya listesinde kaçıncı sıradalar?
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı, Türkiye'den listeye giren yükseköğretim kurumları belli oldu. Times Higher Education (THE) 2027 sıralaması, Türk üniversitelerinin küresel akademik rekabetteki yerini gözler önüne serdi. Özellikle vakıf üniversitelerinin elde ettiği dereceler dikkat çekti.