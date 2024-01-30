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Türkiye'nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor
Giriş Tarihi: 30.01.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
08:42
Türkiye'nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor
TÜİK'in demografik yapı incelemelerinde aynı zamanda yaşam memnuniyeti ile ilgili olarak ortaya koyduğu rakamlar, oldukça ilginç veriler sundu. Türkiye'nin en mutlu illerinin belli olduğu bu listede, birçok bölgeden şehir olsa da, listenin ilk sırasındaki yer şaşkınlığa sebep oluyor. İşte Türkiye'nin en mutlu şehri...