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Haberler Yaşam Türkiye'nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor
Giriş Tarihi: 30.01.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 08:42

Türkiye'nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor

TÜİK'in demografik yapı incelemelerinde aynı zamanda yaşam memnuniyeti ile ilgili olarak ortaya koyduğu rakamlar, oldukça ilginç veriler sundu. Türkiye'nin en mutlu illerinin belli olduğu bu listede, birçok bölgeden şehir olsa da, listenin ilk sırasındaki yer şaşkınlığa sebep oluyor. İşte Türkiye'nin en mutlu şehri...

Türkiye’nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor

Yaşam memnuniyetine dair yapılan araştırmada, en fazla mutlu kişinin yaşadığı şehirler listelendi. Listenin ilk 10 sırası büyük bir çeşitlilik gösterirken, ilk sıradaki şehir herkesi şaşırtıyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye’nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor

10- ŞIRNAK

Onuncu sırada yer alan Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10. Nüfusu 537 bin 672.

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Türkiye’nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor

9- SİİRT

331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında.

Türkiye’nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor

8 - UŞAK

Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada Şehrin nüfusu ise; 369.433.

Türkiye’nin en mutlu şehri! Duyan şaşırıyor: Burada yaşayanlar stresi, üzüntüyü hayatlarından siliyor

7 - DÜZCE

395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, aynı zamanda %72.77'lik mutluluk oranıyla 7. sırada.

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