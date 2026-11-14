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Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası
Giriş Tarihi: 14.11.2026 21:25
Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası
TÜİK'in son verileriyle Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıla çıkarken, sağlık haritası da yeniden şekillendi. Kadınların erkeklere 5,5 yıl fark attığı tabloda, en uzun yaşam süresiyle zirveye yerleşen şehir herkesi şaşırttı. Peki, Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri hangileri? İşte merak edilen listenin detayları...