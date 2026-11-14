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Giriş Tarihi: 14.11.2026 21:25

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

TÜİK'in son verileriyle Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıla çıkarken, sağlık haritası da yeniden şekillendi. Kadınların erkeklere 5,5 yıl fark attığı tabloda, en uzun yaşam süresiyle zirveye yerleşen şehir herkesi şaşırttı. Peki, Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri hangileri? İşte merak edilen listenin detayları...

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Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

Türkiye'de ortalama yaşam süresiyle ilgili veriler dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son rakamlara göre, ülkede ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi.

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

İl il yaşam beklentileri açıklandı; Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip şehir de belli oldu…

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Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ANTALYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ARTVİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

AYDIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

BALIKESİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

BİLECİK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

BİNGÖL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,2

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

BİTLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,8

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

BOLU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0

Ortalama: 79,5

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

BURDUR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,1

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

BURSA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,2

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ÇANAKKALE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,7

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ÇANKIRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 77,8

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ÇORUM

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 78,8

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

DENİZLİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

DİYARBAKIR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,5

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

EDİRNE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,9

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte il il yaşam süresi haritası

ELAZIĞ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11

Ortalama: 78,7

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