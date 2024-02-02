Türkiye'nin en sevilen çorbası belli oldu! Listenin ilk sırasında: "Seveni de çok 'asla yemem' diyeni de..."

Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:18

Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çorba araştırmasına göre; kelle paça katılımcıların yüzde 24,4 ile hem en sevdiği çorba olurken hem de yüzde 17,7 ile asla yemem denilen çorbalar arasında ilk sırada yer aldı. Kelle paça, kesinlikle çorbacıya gidilip içilir denilen çorbalar kategorisinde de yüzde 47 ile birinciliği üstlendi. Çorbacıya gidilen zaman diliminde ise katılımcıların tercihi yüzde 29,6 ile gece oldu.