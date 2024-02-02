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Haberler Yaşam Türkiye'nin en sevilen çorbası belli oldu! Listenin ilk sırasında: "Seveni de çok 'asla yemem' diyeni de..."
Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:18

Türkiye'nin en sevilen çorbası belli oldu! Listenin ilk sırasında: "Seveni de çok 'asla yemem' diyeni de..."

Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çorba araştırmasına göre; kelle paça katılımcıların yüzde 24,4 ile hem en sevdiği çorba olurken hem de yüzde 17,7 ile asla yemem denilen çorbalar arasında ilk sırada yer aldı. Kelle paça, kesinlikle çorbacıya gidilip içilir denilen çorbalar kategorisinde de yüzde 47 ile birinciliği üstlendi. Çorbacıya gidilen zaman diliminde ise katılımcıların tercihi yüzde 29,6 ile gece oldu.

DHA
Türkiye’nin en sevilen çorbası belli oldu! Listenin ilk sırasında: Seveni de çok ’asla yemem’ diyeni de...

Areda Piar araştırma şirketi Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla 4 Şubat Dünya Ev Yapımı Çorba Günü'ne özel çorba tüketimine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en sevilen çorbası belli oldu! Listenin ilk sırasında: Seveni de çok ’asla yemem’ diyeni de...

Areda Piar'ın ilk olarak 2022 yılında gerçekleştirdiği çorba araştırmasında katılımcıların tercihi yüzde 23,7 ile kelle paça olmuştu. Aynı araştırma 2024 yılının ilk ayında tekrar gerçekleştirildi ve katılımcıların en sevdiği çorba yüzde 24,4 ile yine kelle paça oldu.

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Türkiye’nin en sevilen çorbası belli oldu! Listenin ilk sırasında: Seveni de çok ’asla yemem’ diyeni de...

Araştırmaya göre; katılımcılar kelle paça çorbasından sonra ikinci sırada yüzde 18,8 ile mercimek çorbasını, üçüncü sırada yüzde 10,9 ile işkembe çorbasını, dördüncü sırada yüzde 9,4 ile tarhana çorbasını ve beşinci sırada yüzde 7,8 ile yayla çorbasını seviyor.

Türkiye’nin en sevilen çorbası belli oldu! Listenin ilk sırasında: Seveni de çok ’asla yemem’ diyeni de...

Diğer çorbalar ise sırasıyla; yüzde 6,5 domates çorbası, yüzde 4,9 ezogelin çorbası, yüzde 4,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,4 ayran çorbası, yüzde 2,4 mantar çorbası, yüzde 2,1 beyran çorbası, yüzde 1,6 düğün çorbası, yüzde 1,1 arabaşı çorbası, yüzde 1,1 şehriye çorbası, yüzde 0,8 balık çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası ve yüzde 0,5 karalahana çorbası.

Türkiye’nin en sevilen çorbası belli oldu! Listenin ilk sırasında: Seveni de çok ’asla yemem’ diyeni de...

ÇORBACIYA KELLE PAÇA, İŞKEMBE VE BEYRAN İÇİN GİDİLİYOR

Araştırmada çorbacıya gitme saatleri de katılımcılara soruldu. Katılımcıların yüzde 29,6'sı çorbacıya gece gittiğini belirtiyor. Yüzde 28,7'si akşam, yüzde 26,3'ü sabah ve yüzde 15,4'ü öğlen gitmeyi tercih ediyor.

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