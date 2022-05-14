Haberler Yaşam Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası belli oldu! 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor...

Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:10

Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası belli oldu! 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor...

Araba almak isteyen ancak son dönemde piyasalardaki artışla beraber bu hayalinden vazgeçen vatandaşlar dikkat! Sizleri Türkiye'nin en ucuz sıfır arabası ile tanıştıralım. Citroen'in Ami isimli modeli geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa başladı. Avrupa'nın en çok satılan araçlarından biri olan Citroen Ami, görüntüsüyle, iki kişilik oluşu ve elektrikli olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan bu araçlar B1 sınıfı ehliyetle kullanılabildiğinden 16 yaşındaki vatandaşlar için de kanunen kullanılabilir.