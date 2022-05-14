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Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:10

Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası belli oldu! 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor...

Araba almak isteyen ancak son dönemde piyasalardaki artışla beraber bu hayalinden vazgeçen vatandaşlar dikkat! Sizleri Türkiye'nin en ucuz sıfır arabası ile tanıştıralım. Citroen'in Ami isimli modeli geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa başladı. Avrupa'nın en çok satılan araçlarından biri olan Citroen Ami, görüntüsüyle, iki kişilik oluşu ve elektrikli olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan bu araçlar B1 sınıfı ehliyetle kullanılabildiğinden 16 yaşındaki vatandaşlar için de kanunen kullanılabilir.

Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası belli oldu! 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor...

Türkiye'nin en ucuz sıfır arabası Citroen Ami, dikkatleri üzerine çekiyor. Ev tipi prizlerde 3 saatte şarj olabilen bu araç, Avrupa'da en çok tercih edilen otomobiller arasında yerini aldı. Smart EQ ForTwo ve Renault Twizy modelleriyle rekabet içerisinde olacağı benzeyen bu arabanın tek eksiği rakiplerine oranla daha yavaş olması. Öte yandan B1 ehliyete sahip olanlar yani 16 yaşından büyükler bu aracı kullanabiliyor...

Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası belli oldu! 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor...

Fransız otomotiv devi Citroen'in son dönemde oldukça dikkat çeken yeni modeli "Ami" elektrikli araç piyasasında oldukça rekabetçi bir giriş yaptı.

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Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası belli oldu! 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor...

2020 yılında Avrupa'da pazara dahil olan bu minik araba, büyük ilgi görüyor. Çevre dostu oluşunun yanında bu model iki kişilik oluşuyla da oldukça dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası belli oldu! 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor...

2020 yılında Avrupa'da pazara dahil olan bu minik araba, büyük ilgi görüyor. Çevre dostu oluşunun yanında bu model iki kişilik oluşuyla da oldukça dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en ucuz sıfır arabası belli oldu! 16 yaşından büyük herkes kullanabiliyor...

Fransızca'da arkadaş anlamına gelen "Ami" kelimesiyle isimlendirilen bu mini arabanın görüntüsü ise bazı vatandaşlara göre çok çocuksu olsa da, işlev ve fiyat performans bakımından tercih edilebilir.

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