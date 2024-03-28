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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:15

Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! Yaklaşık 1 milyon kişinin katılımcıyla gerçekleştirilen zeka testindi 81 ilin IQ seviyesi belirlendi. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte il il IQ seviyeleri ve haberin detayları...

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri

1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen zeka testinde 81 ilin IQ ortalaması belirlendi. Listenin ilk sırasındaki il ise herkesi şaşırttı. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte il il IQ seviyeleri...

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri

78- Artvin

95.36

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