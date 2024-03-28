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Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:15
Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi! O ilimiz ilk sırada: İşte il il IQ seviyeleri
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı! Yaklaşık 1 milyon kişinin katılımcıyla gerçekleştirilen zeka testindi 81 ilin IQ seviyesi belirlendi. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte il il IQ seviyeleri ve haberin detayları...