Türkiye’nin en zengin illeri hangileri? Türkiye’nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLLERİ

BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri'nden yapılan derlemeyle mevduat tutarları açısından Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. Listede ilk ve son sırası değişmezken, bazı iller çok şaşırttı. İşte merak edilen o liste: