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Türkiye'nin en zengin illeri hangileri? Türkiye'nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler
Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
10:40
Türkiye'nin en zengin illeri hangileri? Türkiye'nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler
Türkiye'nin en zengin illeri listesi belli oldu. Bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekerken, en zengin iller listesinde İstanbul yine birinci oldu. Peki Türkiye'nin en zengin illeri sıralaması nasıl? İşte şaşırtan veriler...