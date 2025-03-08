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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zengin illeri hangileri? Türkiye'nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler
Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 10:40

Türkiye'nin en zengin illeri hangileri? Türkiye'nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler

Türkiye'nin en zengin illeri listesi belli oldu. Bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekerken, en zengin iller listesinde İstanbul yine birinci oldu. Peki Türkiye'nin en zengin illeri sıralaması nasıl? İşte şaşırtan veriler...

Türkiye’nin en zengin illeri hangileri? Türkiye’nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler

Türkiye'nin en zengin illeri listesi yenilendi. BDDK, illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelledi. Peki Türkiye'nin en zengin illeri hangisi? Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte dikkat çeken veriler

Türkiye’nin en zengin illeri hangileri? Türkiye’nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLLERİ

BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri'nden yapılan derlemeyle mevduat tutarları açısından Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. Listede ilk ve son sırası değişmezken, bazı iller çok şaşırttı. İşte merak edilen o liste:

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Türkiye’nin en zengin illeri hangileri? Türkiye’nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler

1. İSTANBUL

7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL

Türkiye’nin en zengin illeri hangileri? Türkiye’nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler

2. ANKARA

2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL

Türkiye’nin en zengin illeri hangileri? Türkiye’nin en zengin illeri listesi belli oldu! Şaşırtan veriler

3. İZMİR

930 milyar 601 milyon 644 bin TL