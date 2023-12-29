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Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
19:35
Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması
"Türkiye'nin en zengin şehri hangisi?" sorusu Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerle birlikte yanıt buldu. 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporununda kişi başına düşen GSYH'de zirvedeki il herkesi şaşırttı. En zengin iller listesinde ilk sırada ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir yer aldı. İşte il il zengin şehirler sıralaması...