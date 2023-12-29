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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 19:35

Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

"Türkiye'nin en zengin şehri hangisi?" sorusu Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerle birlikte yanıt buldu. 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporununda kişi başına düşen GSYH'de zirvedeki il herkesi şaşırttı. En zengin iller listesinde ilk sırada ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir yer aldı. İşte il il zengin şehirler sıralaması...

Uğur BİRDAL
Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunu yayınladı. Rapor hazırlanırken birden fazla kriter göz önüne alındı. Zirvedeki il ise herkesi şaşırttı. Çünkü ne İstanbul, ne Ankara ne de İzmir, en zengin iller sıralamasında birinci olamadı.

Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

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Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81-VAN

54.272

Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

80-AĞRI

55.296

Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi açıklandı! İlk sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yok! İşte il il zengin şehirler sıralaması

79- ŞANLIURFA

64.416

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