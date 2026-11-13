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Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...
Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 13:17
Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...
Türkiye'nin dört bir yanından büyükşehirlere ve sanayi merkezlerine yaşanan göç, bugün illerin nüfus dağılımını önemli ölçüde değiştiriyor. Peki yıllar içinde farklı nedenlerle memleketinden ayrılan herkes doğup büyüdüğü şehirde yaşamaya devam etseydi Türkiye'nin nüfus haritası nasıl görünürdü?