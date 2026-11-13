Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

81 il için yapılan bu farklı hesaplama, alışılmış nüfus sıralamasından oldukça farklı bir tablo ortaya çıkarıyor. Bazı illerin bugünkü nüfusundan çok daha kalabalık, bazılarının ise tahmin edilenden daha sakin bir görünüme kavuşacağı hesaplanıyor.