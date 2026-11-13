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Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 13:17

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

Türkiye'nin dört bir yanından büyükşehirlere ve sanayi merkezlerine yaşanan göç, bugün illerin nüfus dağılımını önemli ölçüde değiştiriyor. Peki yıllar içinde farklı nedenlerle memleketinden ayrılan herkes doğup büyüdüğü şehirde yaşamaya devam etseydi Türkiye'nin nüfus haritası nasıl görünürdü?


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Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

81 il için yapılan bu farklı hesaplama, alışılmış nüfus sıralamasından oldukça farklı bir tablo ortaya çıkarıyor. Bazı illerin bugünkü nüfusundan çok daha kalabalık, bazılarının ise tahmin edilenden daha sakin bir görünüme kavuşacağı hesaplanıyor.

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

81. YALOVA: 131 bin 080

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Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

80. TUNCELİ: 256 bin 768

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Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

79. BİLECİK: 271 bin 776

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

78. BAYBURT: 288 bin 939

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

77. BARTIN: 344 bin 965

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

76. KİLİS: 351 bin 806

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

75. KARABÜK: 353 bin 343

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

74. IĞDIR: 366 bin 827

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

73. HAKKARİ: 369 bin 399

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

72. BURDUR: 378 bin 437

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

71. KARAMAN: 397 bin 223

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

70. UŞAK: 416 bin 821

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

69. DÜZCE: 439 bin 196

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

67. BOLU: 448 bin 482

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

66. ARTVİN: 450 bin 989

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

64. EDİRNE: 500 bin 733

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

61. ARDAHAN: 553 bin 697

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

59. ISPARTA: 564 bin 561

Türkiye’nin gerçek nüfus haritası ortaya çıktı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

58. TEKİRDAĞ: 566 bin 243

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