Haberler
Yaşam
Türkiye'nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
09:21
Türkiye'nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın seçkin personeli Bordo Bereliler, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında kritik bir rol üstleniyor. Türkiye'nin görünmez kalkanı Bordo Bereliler, 'Kış ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Harekâtı Eğitimi' kapsamında en sert şartlarda özel eğitimlere tabi tutuluyor. 46 hafta süren eğitimlerde Bordo Bereliler, her türlü koşula hazırlıyor.