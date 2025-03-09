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Haberler Yaşam Türkiye'nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:21

Türkiye'nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın seçkin personeli Bordo Bereliler, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında kritik bir rol üstleniyor. Türkiye'nin görünmez kalkanı Bordo Bereliler, 'Kış ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Harekâtı Eğitimi' kapsamında en sert şartlarda özel eğitimlere tabi tutuluyor. 46 hafta süren eğitimlerde Bordo Bereliler, her türlü koşula hazırlıyor.

İHA
Türkiye’nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında kritik bir rol üstlenen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın seçkin personeli, 'Kış ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Harekâtı Eğitimi' kapsamında en sert şartlarda özel eğitimlere tabi tutuluyor.

Türkiye’nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!

Türkiye'nin görünmez kalkanı Bordo Bereliler, en zor şartlarda görev yaparak ülkenin güvenliği için gece gündüz çalışıyor. En üst düzey seviyede eğitimli olan seçkin askerler, sınırları aşan operasyonlarda "Ülkem, Bayrağım, Onurum" mottosuyla cansiparane bir şekilde mücadelesine devam ediyor.

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Türkiye’nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!

EN ZORLU ŞARTLARA, SIKI EĞİTİMLERLE HAZIRLANIYORLAR

Mevsim şartlarının en zorlu olduğu coğrafyalarda başarıyla görev yapan kahraman Bordo Bereliler, aynı zamanda insan sınırlarını zorlayan eğitimlerden geçerek bu zorluklara karşı hazırlanıyor. Dondurucu soğuklarda, sarp dağlarda ve en çetin arazi şartlarında hayatta kalma ve savaşma becerilerini mükemmelleştiren 'Kış ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Harekâtı Eğitimi' ile Bordo Bereliler her duruma hazır hale getiriliyor.

Türkiye’nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!

46 HAFTALIK ZORLU EĞİTİM...

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na katılacak personel, en az 2-3 yıl kıta görevini tamamlamış askerler arasından gönüllülük esasıyla seçiliyor. Adaylar, 46 hafta süren özel bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. Bu süreçte, teknolojinin tüm imkânlarından faydalanılarak eğitimler gerçekleştirilirken, Türkiye'de ilk olan simülasyon sistemi de aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye’nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!

2014 yılından bu yana uygulanan bu sistem sayesinde, kursiyerler gerçek hayatta 7 saat sürecek bir eğitimi yalnızca 1 saatte tamamlayabiliyor. Yaz-kış, gece-gündüz demeden devam eden eğitimler, Bordo Berelileri her türlü koşula hazırlıyor.