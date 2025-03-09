Türkiye’nin görünmez kalkanı Bordu Bereliler’in nefes kesen kış eğitimi: Tam 46 hafta sürüyor!

EN ZORLU ŞARTLARA, SIKI EĞİTİMLERLE HAZIRLANIYORLAR

Mevsim şartlarının en zorlu olduğu coğrafyalarda başarıyla görev yapan kahraman Bordo Bereliler, aynı zamanda insan sınırlarını zorlayan eğitimlerden geçerek bu zorluklara karşı hazırlanıyor. Dondurucu soğuklarda, sarp dağlarda ve en çetin arazi şartlarında hayatta kalma ve savaşma becerilerini mükemmelleştiren 'Kış ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Harekâtı Eğitimi' ile Bordo Bereliler her duruma hazır hale getiriliyor.