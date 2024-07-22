Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!

KUDUZ RİSKİ YÜKSEK TEK AVRUPA ÜLKESİYİZ

Raporda, 13 ülkenin söz konusu tutumuna ilişkin yoruma da yer verilerek, "Bu durum ülkemiz için bir utanç konusudur ve turizm için olumsuz bir algıdır. Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.