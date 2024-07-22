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Haberler Yaşam Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 06:52

Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!

Gündemden düşmeyen başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin küresel prestijine de ağır darbe indiriyor. Bugüne kadar 13 ülkenin, başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına uyarı mesajı yayımladığı ortaya çıktı Raporda, "Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.

MURATHAN YILDIRIM
Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!

Kısa süre önce TBMM'ye sunulan başıboş köpeklere yönelik yasa teklifi gündemdeki yerini korurken, çarpıcı bir detay daha göze çarptı.

Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!

Hamidiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (HESAM) tarafından yayımlanan rapor, Türkiye'deki başıboş köpek tartışmalarının nasıl küresel bir soruna dönüştüğünü gözler önüne serdi.

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Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!

VATANDAŞLARINI UYARAN ÜLKELER

Yapılan araştırmaya göre bugüne kadar 13 ülke, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, dışişleri bakanlıklarının internet sitesi üzerinden uyarı mesajı yayımladı.

Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!

KUDUZ RİSKİ YÜKSEK TEK AVRUPA ÜLKESİYİZ

Raporda, 13 ülkenin söz konusu tutumuna ilişkin yoruma da yer verilerek, "Bu durum ülkemiz için bir utanç konusudur ve turizm için olumsuz bir algıdır. Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!

HİNDİSTAN VE TAYVAN'DAN ÇARPICI ÖRNEKLER

Öte yandan makalede, başıboş köpek krizi ile yıllardır boğuşan Hindistan ve Tayvan'dan da dikkat çekici örnekler paylaşılarak, "1998'e kadar Hindistan'da başıboş köpek popülasyonu yerel idarenin ötenazi uygulamalarıyla kontrol altına alındı. Ancak hayvan hakları aktivistlerinin baskısıyla 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemi benimsenmeye başlandı."

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