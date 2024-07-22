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Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
06:52
Türkiye’nin küresel imajına ‘başıboş köpek’ darbesi: Kuduz riski yüksek tek Avrupa ülkesiyiz!
Gündemden düşmeyen başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin küresel prestijine de ağır darbe indiriyor. Bugüne kadar 13 ülkenin, başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına uyarı mesajı yayımladığı ortaya çıktı Raporda, "Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.