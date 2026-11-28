"Yanlış bir yola sapmışlar, çamura batmışlar. Elhamdülillah kriz merkezinde haberi geldi. Hepsinin sağlığı yerinde. Müjdeyi de size vermek istedim. 14-17 yaş grubu, 10 kız çocuğumuz, 3 personelimiz. AFAD Başkanımız burada, İçişleri Bakanımız yolda, bütün komutanlarımız burada. İHA, SİHA'larımızla BAYRAKTAR TB2 de sahadaydı, orman teşkilatımız da sahadaydı. Burada çok büyük bir koordinasyon yürütüldü, vatandaşın çok büyük desteği oldu."