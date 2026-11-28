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Türkiye'ye korku dolu anlar yaşatmıştı: Bolu'da çocukların kaybolduğu tehlikeli güzergah görüntülendi!
Giriş Tarihi: 28.11.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 16:28
Türkiye'ye korku dolu anlar yaşatmıştı: Bolu'da çocukların kaybolduğu tehlikeli güzergah görüntülendi!
Bolu Yedigöller'de Türkiye'ye korku dolu anlar yaşatan kayıp çocukların mahsur kaldığı güzergâh ortaya çıktı. 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün ilerlediği yaklaşık 15 kilometrelik yolun çamurla kaplı, uçurumlarla çevrili ve sık ormanlık alandan geçtiği görüldü. Dron ve GoPro kameralarıyla kaydedilen görüntüler, aracın mahsur kaldığı bölgenin zorlu koşullarını gözler önüne serdi.