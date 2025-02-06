Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!

'ONLARIN HAKKI BİR FİNCAN KAHVE İLE ÖDENMEZ'

Depremin kardeşlik bilincini pekiştirdiğini söyleyen Zülayha Beyaz, "Kocaeli İtfaiyesi'nden Allah razı olsun. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Çok mutluyum kahve sözüm vardı. Kahvemi de ikram ettim, afiyet olsun. Onların hakkı bir fincan kahve ile ödenmez.