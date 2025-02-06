Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:55

Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!

Züleyha Beyaz, depreme misafirliğe gittiği kardeşinin evinde yakalandı. Binanın yıkılması sonucu 5 gün enkaz altında kaldı. 'Seni kurtarmadan gitmeyeceğiz' sesini duyunca hayata bağlandı. Kocaeli İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Kendisini kurtaran kahramanlara ise bir sözü vardı…

DHA
Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!

Hatay Antakya'da yaşayan Züleyha Beyaz, 6 şubat 2023'teki depreme kardeşinin evinde yakalandı. Binanın çökmesiyle tavan ile zemin arasında sıkıştı.

Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!

Arama kurtarma çalışmalarına desteğe gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli İsmail Mutlu ve Serdar Bayar tarafından Züleyha Beyaz, 5'inci günün sabahına karşı 15 saatlik çalışmayla enkazdan kurtarıldı. Depremde kızı, annesi, kardeşi ve 2 yeğeni yaşamını yitiren Züleyha Beyaz, sol bacağını da kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!

ENKAZ ALTINDA KAHVE SÖZÜ VERDİ
Kurtarma çalışmaları sırasında Züleyha Beyaz, enkazdan çıkarılması halinde kurtarma çalışmasını gerçekleştiren İsmail Mutlu ve Serdar Bayar'a kahve yapacağının sözünü verdi. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin 2'nci yıl dönümünde, itfaiye teşkilatından emekli olan İsmail Mutlu ve Serdar Bayar, Hatay'ın Antakya ilçesinde Züleyha Beyaz'ı evinde ziyaret ederek kahve içti.

Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın cep telefonu aracılığıyla Züleyha Beyaz ile görüşme gerçekleştirdi. İyi dileklerini ileten Büyükakın, Züleyha Beyaz'ın akülü tekerlekli sandalye isteğini yerine getireceğini belirtti.

Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!

'ONLARIN HAKKI BİR FİNCAN KAHVE İLE ÖDENMEZ'
Depremin kardeşlik bilincini pekiştirdiğini söyleyen Zülayha Beyaz, "Kocaeli İtfaiyesi'nden Allah razı olsun. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Çok mutluyum kahve sözüm vardı. Kahvemi de ikram ettim, afiyet olsun. Onların hakkı bir fincan kahve ile ödenmez.

SON DAKİKA