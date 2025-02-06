Haberler
Yaşam
Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:55
Türkiye’yi duygulandıran hikaye: Enkaz altında itfaiyecilere verdiği sözü tuttu!
Züleyha Beyaz, depreme misafirliğe gittiği kardeşinin evinde yakalandı. Binanın yıkılması sonucu 5 gün enkaz altında kaldı. 'Seni kurtarmadan gitmeyeceğiz' sesini duyunca hayata bağlandı. Kocaeli İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Kendisini kurtaran kahramanlara ise bir sözü vardı…