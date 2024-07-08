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Haberler Yaşam TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye'nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle
Giriş Tarihi: 08.07.2024 20:23 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 20:23

TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye'nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle

Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A özellikleri, kapsama alanı ve frekansı ile araştırılıyor. Oldukça geniş bir alanda hizmet verecek uydu TV yayıncılığı için de oldukça önemli bir adım olacak. Uzaya fırlatılması takip edilecek ve SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta, nereden fırlatılacak merak ediliyor. İşte, TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle ekranı...

TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye’nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle

TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı yayın ile takip edilecek. Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören gerçekleştirilecek. Türkiye'nin uydusu ise Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılacak. Uydu özellikleri ve görevleri takipçilerin gündeminde. SpaceX kanalları izlenirken heyecan dorukta. Peki; TÜRKSAT 6A ne zaman fırlatılacak, saat kaçta, nereden? İşte, tüm merak edilenler...

TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye’nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle

TÜRKSAT 6A NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türkiye'nin haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saatler 00.20'yi gösterdiğinde fırlatılacak.

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak uydu için Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

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TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye’nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle

TÜRKSAT 6A FIRLATMA TÖRENİ CANLI İZLE

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nden canlı takip edilecek fırlatma töreni haber kanallarından izlenecek.

TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye’nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle

TÜRKSAT 6A ÖZELLİKLERİ

Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek olan Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.

TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye’nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle

Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi niteliğindeki Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde göreve başlayacak. Yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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