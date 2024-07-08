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TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye'nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle
Giriş Tarihi: 08.07.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
20:23
TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye'nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle
Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A özellikleri, kapsama alanı ve frekansı ile araştırılıyor. Oldukça geniş bir alanda hizmet verecek uydu TV yayıncılığı için de oldukça önemli bir adım olacak. Uzaya fırlatılması takip edilecek ve SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta, nereden fırlatılacak merak ediliyor. İşte, TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle ekranı...