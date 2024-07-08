TÜRKSAT 6A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak, özellikleri neler? Türkiye’nin uydusu TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı izle

TÜRKSAT 6A fırlatma töreni canlı yayın ile takip edilecek. Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde tören gerçekleştirilecek. Türkiye'nin uydusu ise Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılacak. Uydu özellikleri ve görevleri takipçilerin gündeminde. SpaceX kanalları izlenirken heyecan dorukta. Peki; TÜRKSAT 6A ne zaman fırlatılacak, saat kaçta, nereden? İşte, tüm merak edilenler...