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Giriş Tarihi: 14.05.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 12:58

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), bünyesinde istihdam edilmek üzere 1685 daimî işçi alımı yapılacak. Farklı fabrikalarda görevlendirilecek olan kadrolar için başvurular gerçekleştirildi. 18 Nisan'da tamamlanan başvurular sonrası kura çekim tarihi merakla beklenmeye başladı. Peki, Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkşeker Fabrikaları bünyesinde görevlendirilmek üzere 1685 işçi alımı başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından ilana başvuran adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan işçi alım kurası tarihini takip etmeye başladı. Peki, Türkşeker Fabrikası işçi alımı kura çekimi zaman?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkşeker işçi alımı kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Ancak son olarak başvuruda bulunan adaylardan istenen belgeler paylaşıldı. Duyuruda ayrıca "Belge kontrol süreci sonrasında; İlgili yönetmelik gereğince açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup kura yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kura tarihi belirlendiğinde yer vereceğiz.

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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TÜRKŞEKER BELGE TESLİM ETMESİ GEREKEN ADAY BİLGİ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.