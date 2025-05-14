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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
12:58
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), bünyesinde istihdam edilmek üzere 1685 daimî işçi alımı yapılacak. Farklı fabrikalarda görevlendirilecek olan kadrolar için başvurular gerçekleştirildi. 18 Nisan'da tamamlanan başvurular sonrası kura çekim tarihi merakla beklenmeye başladı. Peki, Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?