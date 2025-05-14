TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR! Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkşeker işçi alımı kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Ancak son olarak başvuruda bulunan adaylardan istenen belgeler paylaşıldı. Duyuruda ayrıca "Belge kontrol süreci sonrasında; İlgili yönetmelik gereğince açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup kura yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kura tarihi belirlendiğinde yer vereceğiz.