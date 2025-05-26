TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KURA AÇIKLAMASI YAYINLANDI!

Türkşeker, işçi alım süreciyle ilgili yeni bir bilgilendirme metni yayımladı. Yapılan açıklamada, "Ayrıca, açık iş pozisyonunun dört katından az başvuru yapılan ilanlar için adaylar, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kura işlemine dahil edilmeyecektir" denildi.

Kura çekiminin tarihi, yeri, olası değişiklikler, kura sonucu belirlenen aday listeleri ile sözlü ve uygulamalı sınav tarihlerine dair tüm bilgilendirmelerin, Kurumun resmi internet adresi olan www.turkseker.gov.tr üzerinden ilan edileceği belirtildi. Açıklamada, bu işçi alım ilanlarına yapılan başvurularla ilgili tüm duyurular ve olası değişikliklerin yalnızca kurumun internet sitesi aracılığıyla paylaşılacağı, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağı ifade edildi. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların, kura, evrak incelem