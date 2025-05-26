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TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
16:17
TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), farklı illerdeki tesislerinde istihdam edilmek üzere toplam 1685 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Çeşitli şehirlerdeki kadrolar için başvuru süreci 18 Nisan itibarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler, kura çekimi tarihine çevrildi. Adaylar, kura sonuçlarının hangi gün açıklanacağını ve takvimin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?