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Haberler Yaşam TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:17

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), farklı illerdeki tesislerinde istihdam edilmek üzere toplam 1685 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Çeşitli şehirlerdeki kadrolar için başvuru süreci 18 Nisan itibarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler, kura çekimi tarihine çevrildi. Adaylar, kura sonuçlarının hangi gün açıklanacağını ve takvimin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Türkşeker bünyesinde görevlendirilecek 1685 işçi için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, adaylar gözlerini noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihine çevirdi. Peki, Türkşeker'in işçi alım kurası ne zaman, sonuçları açıklandı mı?

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İŞKUR üzerinden yayımlanan işçi alım ilanlarına yoğun başvuru oldu ve müracaat sayısı, kontenjanın dört katını geçti. Bu nedenle, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda, dijital kura yöntemiyle açık kadro sayısının dört katı kadar aday belirlenecek.

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TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KURA AÇIKLAMASI YAYINLANDI!

Türkşeker, işçi alım süreciyle ilgili yeni bir bilgilendirme metni yayımladı. Yapılan açıklamada, "Ayrıca, açık iş pozisyonunun dört katından az başvuru yapılan ilanlar için adaylar, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kura işlemine dahil edilmeyecektir" denildi.

Kura çekiminin tarihi, yeri, olası değişiklikler, kura sonucu belirlenen aday listeleri ile sözlü ve uygulamalı sınav tarihlerine dair tüm bilgilendirmelerin, Kurumun resmi internet adresi olan www.turkseker.gov.tr üzerinden ilan edileceği belirtildi. Açıklamada, bu işçi alım ilanlarına yapılan başvurularla ilgili tüm duyurular ve olası değişikliklerin yalnızca kurumun internet sitesi aracılığıyla paylaşılacağı, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağı ifade edildi. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların, kura, evrak incelem

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

TÜRKŞEKER 1685 DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER
Ağrı:73
Ankara:196
Burdur:130
Elazığ:45
Erciş:79
Ereğli:158
Eskişehir:148
Ilgın:132
Kars:56
Kastamonu:101
Malatya:83
Susurluk:121
Uşak:115
Yozgat:129
Şeker Enstitüsü:20
Ankara Makine:16
Eskişehir Makine:31
Turhal Makine:11
Afyon İmalat:13
EMAF:28

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025 || Türkşeker işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?