Turşusu yumuşayanlar dikkat! Kütür kütür olması için kavanoza 1 kaşık eklemeniz yeterli

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mutfaklarda hummalı bir kış kurgusu başladı. Salatalıktan lahanaya, biberden fasulyeye kadar binbir çeşit sebzenin kavanozlara doldurulduğu bu dönemde en büyük endişe ise turşunun erimesi veya yumuşaması. Peki, usta turşucuların sır gibi sakladığı kütür kütür turşunun altın kuralı nedir?