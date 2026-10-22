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Turşusu yumuşayanlar dikkat! Kütür kütür olması için kavanoza 1 kaşık eklemeniz yeterli
Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:27
Turşusu yumuşayanlar dikkat! Kütür kütür olması için kavanoza 1 kaşık eklemeniz yeterli
Kış hazırlıklarının vazgeçilmezi olan turşuda yumuşama ve beyaz köpüklenme kabusuna son! Evde kurulan turşuların fıçı turşusu gibi diri ve lezzetli kalması meğer sanıldığı kadar zor değilmiş. Yıllardır bilinen yanlışları unutturan o altın kural ve püf noktaları ortaya çıktı...