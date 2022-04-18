Haberler Yaşam SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 17:12

SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?

Binlerce adayın beklediği TUS kontenjanları ile ilgili Bakan Koca'dan yeni bir açıklama daha geldi. Bilindiği üzere 6 Mart tarihinde yapılan sınav sonrasında sonuçlar ise 31 Mart 2022 tarihinde erişime açılmış gözler kontenjanlara çevrilmişti. Kontenjanların aynı gün içerisinde duyurulması beklenirken durum böyle olmayınca konuyla ilgili olarak adaylar "2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası gözler ÖSYM'de. Peki, 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...