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Haberler Yaşam SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 17:12

SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?

Binlerce adayın beklediği TUS kontenjanları ile ilgili Bakan Koca'dan yeni bir açıklama daha geldi. Bilindiği üzere 6 Mart tarihinde yapılan sınav sonrasında sonuçlar ise 31 Mart 2022 tarihinde erişime açılmış gözler kontenjanlara çevrilmişti. Kontenjanların aynı gün içerisinde duyurulması beklenirken durum böyle olmayınca konuyla ilgili olarak adaylar "2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası gözler ÖSYM'de. Peki, 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?

ÖSYM TUS kontenjanları için kritik bekleyiş sürüyor. Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, bugün de beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamada kontenjanların bugün içerisinde açıklanabileceğini vurgulanırken binlerce aday "2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrenci kadrosunun açılmış olacağı da yine Sağlık Bakanı'nın açıklamalarında konu başlıkları arasında yer aldı. İşte 2022 TUS kontenjanları son dakika açıklaması ve detaylar...

SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKANACAK?

2022 ÖSYM TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini belirterek, "1 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak" dedi.

'11 BİN 500 UZMAN ÖĞRENCİ KADROSU AÇILACAK'

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ÖSYM tarafından açıklanacağını ve 11 bin 500'e yakın uzman öğrenci kadrosunun geleceğini dile getiren Koca "Tıpta Uzmanlık Sınavı, bildiğiniz gibi genelde kontenjanlar açıklandığında açıklamış oluyordu. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizden bir kanun geçti ve Cumhurbaşkanı'mız tarafından onaylandı. Doğrusu yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden de bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrenci kadrosu açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.' dedi.

SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?

8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

SON DAKİKA TUS kontenjanları ÖSYM ile erişime açıldı! 2022 TUS kontenjanları nasıl, arttırıldı mı?

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 5

Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 6

Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

SON DAKİKA