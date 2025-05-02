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TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
15:24
TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS/1) tercih süreciyle ilgili araştırmalar devam ediyor. ÖSYM tarafından 18 Nisan'da açıklanan sınav sonuçlarının ardından, adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2025 TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?