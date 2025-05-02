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Giriş Tarihi: 02.05.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:24

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS/1) tercih süreciyle ilgili araştırmalar devam ediyor. ÖSYM tarafından 18 Nisan'da açıklanan sınav sonuçlarının ardından, adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2025 TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak, belli oldu mu?

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025 TUS 1. Dönem tercih süreciyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Tercih tarihleri ve kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, 2025 TUS/1 tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar...

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025-TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 1. Dönem) tercih süreci henüz başlamadı. ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar tercihlerini yapabilecek. Tercih tarihleri ve detaylar, kılavuzun duyurulmasıyla birlikte netlik kazanacak.

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TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Kontenjanların, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte duyurulması bekleniyor.

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

TUS tercih işlemleri, belirlenen tercih süresi içinde yalnızca internet üzerinden yapılabilecektir. Bu süre zarfında adaylar, tercihlerinde diledikleri gibi değişiklik yapabilir veya tüm tercihlerini iptal edebilirler. Tüm tercihlerini silen adaylar, süre bitmeden yeniden tercih yapma hakkına da sahiptir.

Tercih süresi sona erdikten sonra ise yapılan tercihlerde herhangi bir değişiklik, düzeltme veya iptal işlemi mümkün olmayacaktır. Tercihlerle ilgili sonrasında gönderilecek düzeltme talepleri ya da dilekçeler ÖSYM tarafından kesinlikle işleme alınmayacaktır.

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Yerleştirme işlemleri yapılırken, adayların yabancı dil yeterliliği aranmaktadır. Yabancı dil muafiyet durumları, 2024-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre değerlendirilecektir.

Ayrıca adayların, tercih süresi tamamlanmadan önce (tercihlerin son günü saat 12.00'ye kadar), T.C. Kimlik Numarası veya Yabancı Uyruklu Numarası (Y.U. No) gibi bilgilerde yapılan değişiklikleri ÖSYM'ye bildirmeleri gerekmektedir.