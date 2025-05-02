TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

TUS tercih işlemleri, belirlenen tercih süresi içinde yalnızca internet üzerinden yapılabilecektir. Bu süre zarfında adaylar, tercihlerinde diledikleri gibi değişiklik yapabilir veya tüm tercihlerini iptal edebilirler. Tüm tercihlerini silen adaylar, süre bitmeden yeniden tercih yapma hakkına da sahiptir.

Tercih süresi sona erdikten sonra ise yapılan tercihlerde herhangi bir değişiklik, düzeltme veya iptal işlemi mümkün olmayacaktır. Tercihlerle ilgili sonrasında gönderilecek düzeltme talepleri ya da dilekçeler ÖSYM tarafından kesinlikle işleme alınmayacaktır.