TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 TUS 2. Dönem kontenjanları ve taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte kontenjanlar ve taban puanlar netleşecek. Geçtiğimiz yılın 2. Dönem TUS kontenjanları ve taban puanları, kılavuzla birlikte ilan edilmişti. Tercih kılavuzunda; bölümlerin alım yapacağı toplam kontenjan sayısı, başvuru için aranan genel ve özel şartlar ile diğer önemli detaylara yer veriliyor.