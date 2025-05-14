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TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:52
TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar şimdi tercih sürecine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte, adaylar kontenjanlar ve taban puanları dikkate alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025-TUS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?