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Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:51 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:52

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar şimdi tercih sürecine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte, adaylar kontenjanlar ve taban puanları dikkate alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025-TUS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS tercih süreci, tıp fakültesi mezunları tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih dönemiyle birlikte kontenjanlar ve taban puanlar da merakla bekleniyor. Peki, 2025-TUS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? İşte detaylar...

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 17 Nisan'da ilan edilmiş, tercih işlemleri ise 20 Mayıs'ta başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanırsa, 2025 TUS kontenjanlarının 20 veya 21 Mayıs tarihlerinde duyurulması muhtemel görünüyor.

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TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar. Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 TUS 2. Dönem kontenjanları ve taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte kontenjanlar ve taban puanlar netleşecek. Geçtiğimiz yılın 2. Dönem TUS kontenjanları ve taban puanları, kılavuzla birlikte ilan edilmişti. Tercih kılavuzunda; bölümlerin alım yapacağı toplam kontenjan sayısı, başvuru için aranan genel ve özel şartlar ile diğer önemli detaylara yer veriliyor.

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile TUS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TUS NEDİR?
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.