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TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
14:43
TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?
2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasını ardından ÖSYM'nin duyurusuyla tercih işlemleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihlerini gerçekleştirecek adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2025-TUS tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?