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Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:43

TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasını ardından ÖSYM'nin duyurusuyla tercih işlemleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihlerini gerçekleştirecek adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2025-TUS tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

Doktor adayları için tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih işlemleri başladı. Görev yapacağı uzmanlığı seçecek olan adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte ÖSYM ile 2025 TUS 1.dönem ekranı

TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

2025 TUS 1.DÖNEM TERCİHLERİ BAŞLADI!

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 21 - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

2025 TUS KONTEJANLARI!

ÖSYM ekranında TUS tercihleri başladı. Yayımlanan kılavuzla birlikte kontenjan bilgileri de belli oldu.

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TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?
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