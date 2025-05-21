TUS TERİCHLERİ BAŞLADI! 2025-TUS 1.Dönem tercihleri başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

Doktor adayları için tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih işlemleri başladı. Görev yapacağı uzmanlığı seçecek olan adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte ÖSYM ile 2025 TUS 1.dönem ekranı