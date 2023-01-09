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Giriş Tarihi: 09.01.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 15:19

TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte? TUSAŞ insansız savaş uçağı Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler?

TUSAŞ Milli Muharip Uçak uçuş tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2025 yılında uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söyledi. Uçuş tarihinin öne çekilmesiyle beraber vatandaşlar, ''TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak, Türkiye'nin gökyüzündeki ilk yerli savaş uçağı olacak. Peki, TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler, uçuş tarihi ne zaman? İşte yanıtı.

TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte? TUSAŞ insansız savaş uçağı Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler?

TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte soruları gündemdeki yerini aldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeyi verdi. Milli Muharip Uçak'ın planlanan tarihten çok önce tamamlanacağını söyleyen Kotil, savunma sanayiinin gözbebeği olan uçağın gökyüzünde olacağı tarihi de açıkladı. Bu son dakika gelişmesi sonrası insansız savaş uçağı TUSAŞ Milli Muharip Uçak uçuş tarihi, özellikleri gibi detaylar araştırma konusu oldu. Peki, TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte? TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler? İşte tüm merak edilenler.

TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte? TUSAŞ insansız savaş uçağı Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler?

MİLLİ MUHARİP UÇAK'TAN MÜJDE: UÇUŞ TARİHİ ÖNE ÇEKLDİ!

Son dakika haberine göre; Milli Muharip Uçak'ın uçuş tarihi öne çekildi.

Savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeli haberi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil duyurdu.

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TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte? TUSAŞ insansız savaş uçağı Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler?

MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN UÇACAK? TEMEL KOTİL DUYURDU

Milli Muharip Uçak, Türkiye'nin gökyüzündeki ilk yerli savaş uçağı olacak. TUSAŞ bünyesinde çalışmalar yürütülürken, Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te hangardan çıkış yapacak.

Uçağın 2025 yılında gökyüzünde olacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak bugün TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den bir müjde geldi. Kotil, ilk savaş uçağımızın çalışmalarının beklenenden hızlı tamamlandığını belirtti.

TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte? TUSAŞ insansız savaş uçağı Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler?

"HİÇBİR KAÇAK YOK"

Kotil'in Türkiye'yi heyecanlandıran açıklamaları şöyle:

Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok.

İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor. Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık. Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.

TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte? TUSAŞ insansız savaş uçağı Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler?

"SON 1 YILIN BU KADAR BAŞARILI GEÇECEĞİNİ BİLMİYORDUM''

Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim. 2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor.

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