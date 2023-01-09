Haberler Yaşam TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte? TUSAŞ insansız savaş uçağı Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler?

Giriş Tarihi: 09.01.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 15:19

TUSAŞ Milli Muharip Uçak uçuş tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2025 yılında uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söyledi. Uçuş tarihinin öne çekilmesiyle beraber vatandaşlar, ''TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak, Türkiye'nin gökyüzündeki ilk yerli savaş uçağı olacak. Peki, TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler, uçuş tarihi ne zaman? İşte yanıtı.