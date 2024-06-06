Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri

Tuva Cihangir Atasever kimdir sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye'nin uzay misyonunda ikinci görev için geri sayım başladı. 2'nci astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. Tarihi görevde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan bu uçuş için heyecan dorukta. Peki; Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli, uzayda ne yapacak? İşte, ayrıntılar…