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Haberler Yaşam Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:18

Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri

Türkiye'nin ikinci astronotunun uzay yolculuğu için geri sayım başladı. ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek uçuşa saatler kaldı. Alper Gezeravcı'dan sonra uzaya giden ikinci Türk astronot olacak olan Tuva Cihangir Atasever hayatı, kariyeri, yaşı ve ailesi hakkındaki bilgiler merak konusu haline geldi. Türkiye'nin adını altın harflerle bir kez daha uzay ligine yazdıracak olan Atasever, Aviyonik mühendisi olmasıyla ilgi çekiyor. Peki; Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri

Tuva Cihangir Atasever kimdir sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye'nin uzay misyonunda ikinci görev için geri sayım başladı. 2'nci astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. Tarihi görevde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan bu uçuş için heyecan dorukta. Peki; Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli, uzayda ne yapacak? İşte, ayrıntılar…

Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri

2'NCİ TÜRK ASTRONOT UZAY YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR!

Türkiye uzay misyonunda ikinci görev için geri sayım devam ediyor. İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin adını altın harflerle bir kez daha uzay ligine yazdıracak.

1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak.

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Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri

TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

2'nci astronot Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı uçuşu, hava şartlarının uygun olması durumunda 8 Haziran 2024'te, ABD'nin New Mexico Eyaletinde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleşecek.

Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan bu uçuşta astronotumuzu taşıyacak "VSS Unity" yörünge altı aracı önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 14 kilometrelik bir yüksekliğe erişecek. Ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 85 km ile 90 km aralığında bir irtifaya ulaşacak.

Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri

HANGİ DENEYLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK?

Yaklaşık 3 dakika sürecek bir serbest düşüşteki mikro yer çekimi ortamında; biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kalemi testinden radyasyon analizine kadar 7 deney gerçekleştirilecek.

Atasever tarafından birbirinden farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek deneylerin; bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Sonrasında ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

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