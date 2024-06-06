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Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
14:18
Türkiye'nin ikinci astronotunun uzay yolculuğu için geri sayım başladı. ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek uçuşa saatler kaldı. Alper Gezeravcı'dan sonra uzaya giden ikinci Türk astronot olacak olan Tuva Cihangir Atasever hayatı, kariyeri, yaşı ve ailesi hakkındaki bilgiler merak konusu haline geldi. Türkiye'nin adını altın harflerle bir kez daha uzay ligine yazdıracak olan Atasever, Aviyonik mühendisi olmasıyla ilgi çekiyor. Peki; Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli?